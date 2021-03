Operação tapa-buracos atinge Esplanada dos Ministérios, área central e W3

Equipes da Novacap também recolheram folhas e galhos de árvores na área central da capital, intensificando ações de limpeza nas vias principais e nas entrequadras

Equipes da Novacap e do GDF Presente trabalham em ação emergencial próximo ao Palácio do Planalto. Trata-se da construção de uma boca de lobo para escoar a chuva. Ela fica perto de uma parada de ônibus, quase em frente ao Congresso Nacional, e já fazia um bom tempo que o problema causava transtornos aos usuários de transporte público.

“A água empoçava porque não tinha saída, então estamos abrindo uma boca de lobo, montando a rede para depois fechar”, detalha o coordenador dos Polos Adjacentes I e III do GDF Presente, Lúcio dos Santos Barbosa, responsável pela manutenção das áreas Lago Norte, Lago Sul, Varjão, vilas Planalto e Telebrasília, Granja do Torto e Noroeste.

Intervenções urbanas como essas proporcionam melhorias e bem-estar para toda a população e é a essência do programa GDF Presente, que acontece de forma sistemática em todo DF. São trabalhos pontuais que impactam de forma positiva no cotidiano dos moradores da cidade. Entre essas ações estão, por exemplo, o recolhimento de lixo verde em diversos setores do Lago Norte. Ou seja, folhas e galhos de árvores espalhados pelas ruas e calçadas por conta da ação do vento e da chuva.

“Nesse período das águas temos que fazer constantemente esse trabalho de limpeza do lixo verde para não entupir as grelhas e bocas de lobos, que impedem a vazão da água”, explica Lúcio Barbosa. “Estamos varrendo por cima das grelhas e recolhendo as folhagens espalhadas”, detalha.

Equipes da Novacap também recolheram folhas e galhos de árvores na área central da capital, intensificando ações de limpeza nas vias principais e nas entrequadras. “Os serviços de recolhimento de lixo verde e limpeza de bocas de lobo são muito importantes. O descarte irregular de qualquer tipo de resíduo contribui para o entupimento das redes e alagamentos da cidade”, observa a administradora do Plano Piloto, Ilka Teodoro.

Tapa-buraco na W3 Norte

Com o período de chuva, não apenas as folhas e galhos de árvores provocam contratempo aos motoristas e pedestres, mas também depressões nos asfaltos. Por isso os serviços de tapa-buraco, em todo o DF, são frequentes e executados com agilidade. É o que vem acontecendo ao longo dessa semana em toda a W3 Norte, e em quadras como a 305 e a 704 Norte, além das 215 e 402 Sul, assim como perto da Embaixada do Iraque.

“Onde tinha buraco na W3 Norte fomos em cima”, conta o coordenador Lúcio Barbosa. “A nossa equipe trabalha na manutenção da cidade, pensando na qualidade de vida e bem-estar da nossa população”, destaca a administradora Ilka Teodoro.

As informações são da Agência Brasília