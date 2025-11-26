Operação Sossego aborda 180 motociclistas em Ceilândia

O Detran-DF voltou às ruas na noite dessa terça-feira (25) para mais uma etapa da Operação Sossego, realizada em Ceilândia entre 21h e 23h, em uma ação que contou com o apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A iniciativa reforça o trabalho integrado de fiscalização voltado à segurança viária e ao combate de condutas que perturbam a tranquilidade da comunidade.

Em duas horas, foram realizadas 180 abordagens. As equipes flagraram dez motocicletas com escapamento alterado e outra com a placa em desacordo com as especificações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além disso, quatro veículos estavam com lâmpadas queimadas e um apresentava o sistema de iluminação modificado. Também foram identificados sete condutores inabilitados, dois com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida, um com a CNH suspensa e outras 15 infrações diversas.

Entre as ocorrências, chamou atenção o caso de um condutor inabilitado que pilotava uma motocicleta sem espelhos retrovisores. O veículo foi removido para o depósito.

Ao todo, a operação mobilizou 19 agentes de trânsito distribuídos em nove viaturas do Detran-DF, além de uma viatura e três policiais da PMDF.

Operação Sossego

A Operação Sossego tem como objetivo retirar de circulação motocicletas com descarga livre ou com silenciador defeituoso, deficiente ou inoperante, além de coibir outras irregularidades que comprometem a segurança viária.

Com informações da Agência Brasília

