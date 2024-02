Operação recolhe 132 toneladas de entulho na Vila Telebrasília

Ação conjunta do GDF retirou pneus velhos, móveis e utensílios domésticos em desuso, restos de obras, embalagens plásticas e lixo verde de áreas públicas e ruas da região

Em parceria com outros órgãos do GDF, a Administração do Plano Piloto promoveu uma operação de combate à dengue, na Vila Telebrasília, finalizada nesta sexta-feira (2). Nas áreas públicas e ruas da região, foram recolhidas 132 toneladas de entulho, como pneus velhos, móveis e utensílios domésticos em desuso, resto de obras, embalagens plásticas e lixo verde.

O mutirão percorreu toda cidade com a aplicação de fumacê, além de orientar os moradores e inspecionar terrenos para combater possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, zika, chikungunya e febre amarela. A força-tarefa contou com cerca de 100 agentes, entre equipes da Administração do Plano Piloto, Corpo de Bombeiros Militar do DF, Polícia Militar, SLU, Vigilância Ambiental em Saúde, Novacap e GDF Presente.

Segundo o administrador do Plano Piloto, Valdemar Medeiros, há a previsão de que a ação contemple também Asa Sul, Asa Norte Norte e Noroeste. “Faço um apelo a toda a comunidade para que colabore e não faça o descarte em locais adequados”, disse. As equipes também identificaram 12 carcaças abandonadas que serão recolhidas em ação conjunta com os órgãos competentes.

Moradora há 30 anos na Vila Telebrasília, Márcia de Souza, 61, lembrou que muitas vezes a comunidade não ajuda no combate à dengue. “Essa é uma responsabilidade de todos os moradores”, alertou. “É preciso saber que, quando descartamos sofás, televisões e armários em algum terreno, esse material vai atrair sujeira e doenças como a dengue. É preciso saber que também temos a responsabilidade de descartar o móvel velho de forma correta”.

Com informações da agência Brasília