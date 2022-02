Operação Olho no Software prende golpista no Paranoá

Segundo as investigações, as vítimas deixavam seus aparelhos para conserto e o suspeito alegava precisar da senha para fazer os reparos

Com o objetivo de prender, preventivamente, o dono de uma loja de informática e conserto de celulares no Paranoá, policiais da 6ª DP desencadearam a Operação Olho no Software. A ação aconteceu na tarde desta quinta-feira, 17.

Segundo apontam as investigações, as vítimas deixavam seus aparelhos para conserto e o suspeito alegava precisar da senha para fazer os reparos necessários. Com a senha em mãos, o homem fazia diversas transações bancárias para sua conta pessoal.

Foram identificadas, até então, sete vítimas. A maioria idosa, as quais assimilaram um prejuízo de mais de R$60 mil.