Operação Força Conjunta autua 133 condutores por embriaguez

Evasão, desacato, porte de drogas e prisões marcaram a operação que uniu Detran, PM, DER e PRF para fiscalizar irregularidades no trânsito e combater crimes na região do Recanto das Emas, Riacho Fundo e Samambaia

Na noite desta sexta-feira (25) e madrugada de sábado (26), 133 condutores alcoolizados foram flagrados pelas equipes do Departamento de Trânsito (Detran), da Polícia Militar (PM) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Destes, três foram conduzindo à delegacia pois apresentavam teto alcoólico considerado crime.

Ao todo, mais de 120 agentes de trânsito e policiais, em 60 viaturas, nove guinchos e uma aeronave atuaram de forma coordenada em pontos de bloqueio no Recanto das Emas, Riacho Fundo e Samambaia.

Juntos, a Policia Militar, o Detran e a PRF ainda flagraram 40 condutores inabilitados, nove com a habilitação vencida e um com o direito de dirigir suspenso, além de 59 veículos não licenciados, duas motos com escapamento adulterado e outros 112 condutores foram autuados por infrações diversas. As equipes abordaram 593 veículos e removeram 48 para o depósito do Detran.

“Nosso objetivo é garantir mais segurança à população do DF. Quem dirige sob efeito de álcool coloca em risco a vida de muita gente. Por isso, nossas equipes vão intensificar as fiscalizações durante todo o feriado, para coibir irregularidades de trânsito e combater crimes praticados com o uso de veículos. Acreditamos que a integração entre as instituições de segurança viária permite um alcance maior nas cidades e colaboram para a redução nos índices de acidentes”, destaca o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran, Glauber Peixoto.

Destaques

Por volta de 1h15 deste sábado (26), o condutor de um Fiat Argo branco tentou evadir de um ponto de bloqueio na Samambaia, mas foi interceptado pela fiscalização nas proximidades da estação de Furnas. No veículo, havia garrafas e latas de bebidas alcoólicas. O condutor se recusou a realizar o teste do etilômetro e foi autuado com base no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, o veiculo nao era licenciado e, por isso, foi removido ao depósito. Além do condutor, dois passageiros estavam no veículo no momento da abordagem.

Ainda na Samambaia, o condutor de um Fiat Tipo de cor azul, ao ser parado na blitz, empreendeu fuga, quase atropelou o agente de trânsito e colidiu com a viatura do Detran. Após aproximadamente 5km, foi alcançado pelas viaturas da PM e do Detran próximo à rotatória do HRSAM. O condutor estava alcoolizado e com o direito de dirigir suspenso. O veículo foi removido ao depósito pelo conjunto de infrações que cometeu durante a evasão, entre elas, exibir manobras em via pública e retirar veículo retido de abordagem. O condutor foi conduzido à delegacia pela embriaguez e por dano ao patrimônio público.

Força Conjunta

A Força Conjunta tem periodicidade mensal e cada edição fica sob a coordenação de uma das quatro instituições integrantes. A de hoje foi coordenada pelo Detran-DF.

Além de fiscalizar infrações de trânsito, como alcoolemia ao volante e direção perigosa, por exemplo, as operações também visam combater crimes que envolvem o uso de veículos, em especial o tráfico de drogas e entorpecent

es.