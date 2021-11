Operação flagra 202 motoristas alcoolizados

A ação aconteceu entre sexta-feira (26) e domingo (28)

Neste final de semana, uma operação conjunta das forças de segurança do DF autuou 202 condutores por dirigirem após o consumo de bebida alcoólica. A ação aconteceu entre sexta-feira (26) e domingo (28).

Participaram da operação o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Durante o fim de semana, 158 motoristas foram autuados por dirigirem utilizando o telefone celular, 244 por falta do cinto de segurança e três por transportarem criança sem o dispositivo de segurança. Além disso, os agentes flagraram 39 condutores inabilitados e 33 conduzindo veículo sem o devido licenciamento.

11ª Operação Força Conjunta

Dentre as ações de fiscalização realizadas no fim de semana, destaque para a 11ª Operação Força Conjunta. Entre as 20h de sexta-feira (26) e as 5h de sábado (27), servidores do Detran-DF, DER-DF, PMDF e PRF realizaram a operação em Águas Claras, Taguatinga, DF 001, DF 079, DF 460 e BR 070. Durante a ação foram abordados 700 veículos e foram registrados 297 autos de infração. A 11ª Operação Força Conjunta contou com a participação de 130 agentes de trânsito e policiais, distribuídos em 44 viaturas, 10 guinchos e 1 aeronave.

A 11ª Operação Força Conjunta foi coordenada pelo DER-DF e alcançou o objetivo de garantir a segurança viária, com foco na prevenção à vida. A operação é realizada desde 2020 e já passou por diversas cidades: Brazlândia, Plano Piloto, Gama, Sobradinho, Samambaia, Planaltina, Ceilândia, Santa Maria e São Sebastião

