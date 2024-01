Operação DF Livre de Carcaças retoma atividades em Taguatinga

A ação faz parte de um serviço contínuo da pasta, inserido no contexto do DF Mais Seguro – Segurança Integral

O programa DF Livre de Carcaças voltará a atuar na capital federal nesta terça-feira (23), em Taguatinga. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) realizará a primeira operação.

Coordenado pela pasta, o programa ocorre de forma integrada com diversos órgãos, incluindo a Polícia Militar (PMDF), o Departamento de Trânsito (Detran-DF), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), a secretaria DF Legal, a Diretoria de Vigilância Ambiental, a Novacap, bem como as administrações regionais.

A ação faz parte de um serviço contínuo da pasta, inserido no contexto do DF Mais Seguro – Segurança Integral, lançado no final do ano passado, que prioriza projetos, ações e serviços com o objetivo de promover resultados diretos e indiretos na redução sustentável dos índices de criminalidade e violência, no aumento da sensação de segurança e na melhoria das condições sociais gerais da sociedade.

A operação, além de recolher carros abandonados, identifica desordens como mato alto, falta de iluminação, focos de dengue, entre outros fatores que incidem diretamente na prevenção criminal, na segurança e na saúde da população.

*Com informações da Agência Brasília