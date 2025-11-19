Operação Boas Festas do Detran-DF começa nesta quarta (19)

As confraternizações de fim de ano se aproximam, e, para garantir mais segurança viária, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) intensifica as ações de policiamento e fiscalização de trânsito, com foco especial em locais de maior consumo de bebidas alcoólicas e de grande circulação de pessoas. É a operação Boas Festas, que começa nesta quarta-feira (19), véspera de feriado prolongado no DF, e vai até 4 de janeiro de 2026.

Serão 1.560 ações de policiamento e fiscalização, sendo 100 do tipo blitz, 410 patrulhamentos ostensivos com abordagens e 1.050 pontos de demonstração. O trabalho dos agentes ocorre de forma preventiva e também com pontos de bloqueio e grandes blitzes diurnas e noturnas em todas as regiões administrativas do DF.

“Esta época do ano é muito festejada e a gente sabe que, aumentando as festas, costuma-se aumentar também o consumo de bebidas alcoólicas. Para que as pessoas possam se confraternizar e festejar o Natal e Réveillon sem comprometer a segurança do trânsito, o departamento vai reforçar sua presença nas ruas”, enfatiza o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, Bruno Baruque. “O principal foco da operação Boas Festas será o combate à direção sob influência de álcool, mas os agentes também observarão outras irregularidades que trazem graves riscos de sinistros, como falar ao celular, conduzir veículos sem habilitação, deixar de usar o cinto de segurança e desrespeitar o pedestre na faixa, por exemplo.”

Locais e horários

No planejamento da operação Boas Festas, foram mapeados os locais de maior consumo de bebidas alcoólicas e de grande circulação de pessoas, como bares, clubes, boates, eventos festivos, shoppings, entre outros. Dias e horários são definidos com base nos registros de flagrantes de alcoolemia e de sinistros de trânsito. O horário do almoço é um diferencial da operação, que foca também as confraternizações realizadas nos grandes restaurantes da capital.

