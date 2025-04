Ônibus do transporte público coletivo do DF são adesivados em homenagem aos 65 anos de Brasília

O transporte público coletivo do Distrito Federal homenageia os 65 anos de Brasília operando com alguns ônibus adesivados especialmente para lembrar a data. A arte dos adesivos foi elaborada pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) e a programação visual envolve desenhos que lembram a cultura e o turismo do DF.

“A participação efetiva dos ônibus nas homenagens ao aniversário de Brasília é um registro da importância do transporte e da mobilidade nas atividades econômicas e sociais da cidade. Sugerimos ilustrações com os monumentos turísticos e os símbolos culturais da capital, remetendo aos tradicionais azulejos de Athos Bulcão, que tornaram-se referência em Brasília”, explicou o titular da Semob, Zeno Gonçalves.

A homenagem do transporte público coletivo aos brasilienses é retratada numa ilustração composta pela logo dos 65 anos de Brasília, juntamente com os monumentos e símbolos mais conhecidos da capital, como a Catedral, a Ponte JK, a Torre de TV e a Torre Digital, as tesourinhas e o lobo-guará, entre outros. Ao todo, são 15 desenhos que se repetem nos dois lados dos veículos, sem interferir na identidade visual e nas cores dos ônibus em cada área de operação.

Os veículos adesivados já começaram a circular na cidade. São 12 ônibus da Viação Pioneira, que estão circulando nas linhas que partem das regiões de Santa Maria, Gama, São Sebastião, Paranoá e Itapoã para a área central da capital, e 5 ônibus da empresa Marechal que rodam nas regiões do Guará, Park Way, Arniqueira, Águas Claras, Taguatinga e Ceilândia.

*Com informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF)