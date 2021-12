Ônibus de viagem tomba e motorista foge

Conforme os passageiros, o motorista vinha em alta velocidade, quando fez a curva e não conseguiu segurar o ônibus, que tombou

Na manhã desta quinta-feira (23), o Corpo de Bombeiros Militar do DF foi chamado para uma ocorrência de tombamento na rodovia GO 436, em Goiás. No local, um ônibus de viagem saiu da pista e tombou às margens da rodovia.

O veículo fazia a linha Goiás, São Paulo, Bahia, Ceara. De acordo com os Bombeiros, vários passageiros ficaram feridos, mas não houve vítimas no acidente. O motorista fugiu do local.

Várias unidades do SAMU e CBMDF foram ao local prestar socorro às vítimas. A PMDF se encontra no local prestando apoio até a chegada da PMGO.