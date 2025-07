ONG cuida de pets de rua e seus donos em ação de inverno no DF

Os dias em Brasília estão mais frios e, pensando nos animais e nas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, neste próximo sábado será realizada a primeira ação solidária de inverno da ONG Moradores de Rua e Seus Cães (MRSC). A equipe de voluntários vai oferecer atendimento gratuito com vacinação, vermífugos, alimentação, roupinhas e mantas para os pets de rua, além de também distribuir lanche e roupas para os tutores. O ato solidário será realizado na Terceira Avenida, Área Especial 2, Lote X, Loja 7, no Núcleo Bandeirante.

A iniciativa acontece ao lado da UBS-1 no Setor de Posto e Abastecimento, no Bandeirante (DF). E a população está convidada a participar da ação doando itens como ração, roupas, cobertores e kits de higiene, tanto para os cães quanto para as pessoas em situação de rua. “Quem tiver disposto a ajudar, a gente tem Pix, pode trazer ração, caminha, roupa, coberta, kit de higiene pessoal até para os próprios moradores de rua”, explicou o veterinário André Bulcão Amorim da Costa, responsável pela MRSC em Brasília.

Nas ações da MRSC, os atendidos recebem um café da manhã completo, banho, roupas limpas, toalhas, chinelos e itens de higiene. Os cães, por sua vez, são atendidos no Pet Móvel, uma estrutura itinerante que oferece banhos, vacinação, vermifugação, antipulgas, castração, roupinhas, caminhas, brinquedos, coleiras e guias.

O representante da organização em Brasília, conta que o movimento começou em São Paulo, idealizado pelo fotógrafo Eduardo Leporo há nove anos, e está em funcionamento na capital federal há mais de um ano. Ele conta que, em Brasília, a ONG já realizou alguns eventos solidários antes deste, como uma ação de vacinação dos pets no Dia das Crianças, no ano passado, e outra ação na Páscoa deste ano. Mas esta iniciativa voltada para o inverno, que será realizada neste sábado, é a primeira edição. “Pensamos em fazer uma ação voltada para o inverno, porque essa época é bem complicada, por conta desse frio”, afirmou.

André vai distribuir algumas caminhas e mantas para os animais que vivem nas ruas, mas também está atrás de cobertas para os tutores desses cães e gatos. “A ideia é ajudar um pouco esses animais, mas não só eles. O Edu tem uma frase muito interessante que diz: ‘não só de ração vive o cão. Nem o gato’. Esses animais precisam de cuidado também”, reforça André. O foco inicial é no Núcleo Bandeirante — onde ele atua na clínica veterinária —, mas outras ações da ONG já foram realizadas em outras regiões administrativas. “Junto com o pessoal do No Setor, eu já vacinei os cães que ficam no Setor Comercial Sul”, citou.

A ONG tem mais de 191 voluntários por todo o Brasil, e André conta que, quando conheceu o fundador da MRSC há uns três anos, passou a prestar mais atenção em como essa população — que é extremamente vulnerável e invisível — tem um cuidado e carinho muito grandes pelos animais. “Principalmente no Setor Comercial Sul, dá para ver que são todos cães muito bem cuidados, limpos, não têm carrapato nem pulga. Muitas vezes, esses animais são o único vínculo afetivo e familiar que essas pessoas em situação de rua têm”, salientou.

Para ele, retirar esses pets dos donos pode causar um dano muito maior. André acredita que é preciso dar assistência a esses bichanos e seus tutores, para que eles permaneçam juntos. “Eu já vi alguns animais muito mais bem tratados que os animais cujos tutores trazem na clínica”, destacou. Todo esse vínculo afetivo que ele observou entre os tutores e os animais nas ruas o fez se aproximar um pouco mais de Eduardo Leporo para trazer a ONG para Brasília.

Planos futuros

Junto com Edu, ele pretende organizar uma campanha de castração para esses animais em novembro de 2025. “Este ano eu estou querendo fazer campanha para o pessoal apadrinhar a castração dos bichos, para que no meu aniversário eu consiga fazer a castração desses animais.”

Serviço

Ação solidária da ong MRSC

Data: 5 de julho

Horário: a partir das 14h

Onde: Terceira Avenida, Área Especial 2, Lote X, Loja 7, no Núcleo Bandeirante.