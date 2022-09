Obras nas calçadas da W3 Sul causam transtornos para os moradores

A reforma começou em março, e a promessa do empreendimento é construir novas calçadas com acessibilidade

Por Amanda Karolyne

As obras nas calçadas das quadras 700 da W3 Sul, tem gerado incômodo e desconforto para os moradores da região. Na quadra 706 sul, os tratores chegaram a romper fios de energia das calçadas. A reforma começou em março, e a promessa do empreendimento é construir novas calçadas com acessibilidade. O investimento para a revitalização foi de R$1 milhão e meio.

A reforma chegou à quadra 707 sul, e Cleusa Barros, 60 anos, advogada, está de olho no andamento da obra, para que não aconteça com os fios de energia de lá, o mesmo que aconteceu na 706 sul. “Não pude sair de casa, tinha compromisso e tudo, mas tive que cancelar, então fico aqui olhando”, contou. Ela está com o carro parado na garagem a três dias, impedida de sair com o mesmo, por conta da calçada em reforma. Com a observação do andamento da obra, Cleusa aponta que os fios de energia elétrica devem estar 70cm abaixo do solo.

Cleusa entende que a obra seja necessária, mas afirma que está causando muito transtorno para quem mora ali. “Poderiam planejar melhor, para não prejudicar tanto os moradores”. Ela tinha acabado de reformar a frente de casa, mas foi tudo quebrado para padronizar a área. E para diminuir o transtorno, ela havia pedido, na segunda-feira, 12, para que colocassem um pouco de terra na frente de casa, para poder sair com o carro. “Mas hoje faltaram dois caminhões de terra”, relatou. Segundo a advogada, até para os pedestres que ali passam, fica difícil de circular.

A dona de casa Cleu Gomes, 57 anos, está muito incomodada com a obra. “Meu carro não sai da garagem, e minha filha tem que colocar o carro dela na rua, para poder ir e vir”. Para ela, o engenheiro que fez o projeto dessa obra, não pensou direito em uma forma que não prejudicasse tanto as pessoas. Ela ainda destaca que não foi algo conversado com os moradores. “O administrador mandou uma carta com um aviso sobre a obra. E aí, eles vieram e quebraram tudo”, frisou. Ela lembrou que o vizinho do lado, tinha feito uma obra recentemente, e tudo se perdeu com essa obra pública.

Daniel Braga, 34 anos, corretor de seguros, tem um escritório na área residencial da 707 sul, onde o pai mora. Para eles o transtorno é grande, mas ele acredita que vai ser uma obra boa quando terminada. “Um lado positivo, é que a obra está avançando. Não tanto, mas está avançando”, finalizou.

A Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do DF informou que as obras de revitalização das calçadas das quadras 700 da W3 sul são um pedido da população. Em nota, a pasta ressaltou que as calçadas estavam degradadas, há muito tempo sem qualquer tipo de manutenção. Com destaque para o fato de que as obras estão em sua reta final, com as quadras 702 a 706 sul restantes, a pasta também afirmou que as demais, da 707 em diante, já estão concluídas e entregues à população.

A Secretaria pediu desculpas pelos transtornos, e salientou que infelizmente, é impossível realizar obra de tamanha envergadura sem incomodar os moradores e pedestres que transitam pelo local. “No entanto, nos locais onde as obras já foram concluídas, não temos mais reclamações”, completou. Sobre os incidentes com a fiação, a secretaria de obras explicou que antes do início de qualquer obra tocada pela pasta, é realizado o mapeamento de todas as interferências existentes, tais como fiação elétrica, cabos de telefonia e internet, redes de água e esgoto, entre outras. Segundo a pasta, por se tratar de uma das regiões mais antigas do DF, muitas das vezes este mapeamento não consegue retratar fielmente a realidade do local. “Assim que o rompimento de um cabo acontece, a Neoenergia é prontamente acionada para realizar o reparo. O mesmo ocorre com a Caesb e as operadoras de telefonia”, frisou.