Obras do GDF avançam durante férias e período seco no DF

A Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF) está aproveitando o período de estiagem e as férias escolares de julho para acelerar projetos estratégicos em diversas regiões do DF. As frentes de trabalho foram intensificadas com foco em drenagem, pavimentação e grandes obras de mobilidade, como viadutos e corredores exclusivos de ônibus.

“Período sem chuvas é ideal para execução de pavimentação e drenagem sem interrupções”, afirma o secretário de Obras, Valter Casimiro. Entre os destaques está o Lote 2 de Vicente Pires, na Colônia Agrícola Samambaia, com investimento de R$ 60 milhões para implantação de 12 km de galerias pluviais, lagoas de detenção e pavimentação.

No Sol Nascente/Pôr do Sol, uma das maiores obras de urbanização da história do DF avança nos trechos 1 e 3, com investimentos de R$ 630 milhões. “Estamos levando qualidade de vida para uma população que supera os 100 mil habitantes”, diz Casimiro.

Na Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig), seguem em ritmo acelerado as obras dos oito viadutos – cinco para veículos e três passarelas subterrâneas para pedestres. O corredor exclusivo de ônibus, feito em concreto, deverá reduzir em até 25 minutos o tempo de viagem dos usuários do transporte público.

O Guará Park também está no cronograma com melhorias no Lote 4 de Bernardo Sayão. O pacote inclui drenagem, calçadas e bacias de contenção para beneficiar mais de 40 mil moradores. “Aproveitando o tempo seco, avançamos o mais rapidamente possível”, afirma Casimiro.

Outras obras coordenadas pelo DER-DF incluem a duplicação de trecho da DF-010, a criação da terceira faixa da BR-020 e a construção da marginal da BR-040. O Viaduto do Noroeste recebe R$ 30 milhões em investimentos e a pavimentação da DF-220, em Brazlândia, já está praticamente finalizada.

Fauzi Nacfur Júnior, presidente do DER-DF, afirma que as obras estruturantes têm impacto direto na rotina dos brasilienses. “A ideia é melhorar cada vez mais a vida dos brasilienses, que trafegam nos nossos quase 2 mil km de rodovias distritais”, pontua.

A Novacap também mantém cronograma intenso de recapeamento no Lago Norte, São Sebastião e Arniqueira, além de obras de urbanismo e acessibilidade. A Ponte JK está em manutenção com troca de juntas de dilatação, executada à noite para reduzir impactos no trânsito.

Além disso, estão em andamento a construção de módulos escolares, Centros de Educação da Primeira Infância (Cepi), Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e escolas em diversas regiões do DF, com entregas previstas ainda para este ano.

Fernando Leite, presidente da Novacap, destaca que a seca é uma janela estratégica. “A ideia é aproveitar esse período de seca para avançar o máximo possível para não impactar nos prazos estimados para as entregas”, conclui.

*Informações da Agência Brasília