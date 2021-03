Obra em túnel de Taguatinga chega a 20% de execução

Ibaneis visitou construção, uma das maiores do Brasil. Passagem vai resolver questões de mobilidade para mais de um milhão de pessoas

Nesta sexta-feira (5), o governador Ibaneis Rocha esteve presente no canteiro de obras do Túnel de Taguatinga. O chefe do Executivo local vistoriou a realização da maior construção em andamento no Distrito Federal, que está em 20% de execução. A construção é, também, um dos maiores investimentos e geradores de emprego da capital, com R$ 275,7 milhões de custo e estimativa de 1,7 mil empregos.

Iniciada em julho de 2020, a obra tem transformado a paisagem de Taguatinga e, futuramente, vai beneficiar 135 mil condutores que trafegam diariamente pela região, desafogando o trânsito e resolvendo um problema crônico no centro de Taguatinga. A passagem vai auxiliar ainda o trânsito a regiões administrativas próximas como Ceilândia, Samambaia e Sol Nascente/Pôr do Sol.

Atualmente, os trabalhos estão concentrados na execução das paredes diafragma, responsáveis por estabilizar as paredes da cavidade da obra, e também na remoção do solo. Ainda em março haverá a demolição da passarela subterrânea para início de nova frente de serviço.

Foram escavados 13.6 mil metros cúbicos das lamelas, utilizados 1.627 caminhões de concreto, 4.100 metros quadrados de concreto projetado, escavados 52.3 mil metros cúbicos e utilizados 6.539 caminhões de terra. Trabalho de grande magnitude que é destacado pelo governador Ibaneis Rocha.

“Fico muito feliz porque a obra está andando num ritmo muito acelerado. São mais de 20% da obra executada. A próxima etapa, agora, é emendar as duas partes do túnel. A gente tem expectativa que no início do ano que vem, em abril ou maio, vamos entregar essa obra para toda a população da região oeste”, prevê o governador Ibaneis Rocha, ao lembrar que o túnel de Taguatinga é uma das maiores obras de engenharia da atualidade no Brasil.

Presente na visita do governador, o secretário de Obras, Luciano Carvalho, explicou as próximas etapas. “Temos uma passarela de ligação com o metrô que vai ser demolida. O próximo passo é unir as duas etapas do túnel e interromper o trânsito da Avenida Comercial em definitivo. A escavação vai avançar, temos 45% das paredes do túnel executadas e esperamos em abril começar a trabalhar na laje. A obra está dentro do previsto, estamos otimistas com ela”, comenta Luciano Carvalho.

O túnel

Com investimento de R$ 275,7 milhões e previsão de entrega para 2022, o túnel resultará em economia de tempo, alternativas de percursos e mais opções para quem utiliza o comércio da região. Os recursos são provenientes de financiamento firmado pelo GDF com a Caixa Econômica Federal.

A passagem subterrânea fará uma ligação para motoristas que trafegam no sentido Ceilândia, pela Avenida Elmo Serejo, além de oferecer uma via alternativa pela superfície para o centro de Taguatinga. Isso evitará a retenção de veículos nos semáforos do centro da cidade. Com a conclusão da obra, os carros que estiverem na Avenida Elmo Serejo, sentido Plano Piloto, vão entrar pelo túnel e sair na Estrada Parque Taguatinga (EPTG).

Do outro lado, aqueles que chegarem a Taguatinga pela EPTG também passarão pelo túnel até o início da Via Estádio, saindo logo após o viaduto da Avenida Samdu. Vias marginais darão acesso às avenidas Comercial Sul e Norte e Samdu Sul e Norte. A passagem subterrânea terá 1.010 metros de extensão e vai contar com duas vias paralelas, cada uma com três pistas de rolagem em cada sentido.

As melhorias não se restringem às questões de trânsito e mobilidade. A movimentada Avenida Central de Taguatinga se transformará em um boulevard arborizado, com uma paisagem inteiramente nova para a população. Ela terá foco nas pessoas e no comércio da região. Além do paisagismo, as calçadas serão revitalizadas e os estacionamentos ampliados.

“A palavra que tenho usado aqui é paciência. Vamos fazer uma visita programada com os empresários da cidade, porque o que temos aqui é um problema temporário, mas com uma solução permanente para a cidade. É olhar para o futuro. Estamos tentando mostrar que o futuro será de dias melhores para ele, com mais renda, pessoas para comprar aqui, mais turismo”, destaca o administrador regional de Taguatinga, Renato Andrade.

As informações são da Agência Brasília