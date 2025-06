Novos postos de socorro dos bombeiros são instalados no Lago Paranoá

Por Larissa Barros

redacao@grupojbr.com

Para reforçar a segurança no Lago Paranoá, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) instalou dois novos postos de socorro ao longo da orla, com destaque para pontos próximos à Ponte JK e à Prainha do Lago Norte. As estruturas funcionam exclusivamente aos finais de semana e feriados, em resposta ao aumento expressivo no número de banhistas nesses períodos.

A intensificação do serviço ocorre diante de um cenário preocupante. Segundo o relatório “Estatísticas de Ocorrências Aquáticas Atendidas pelo CBMDF”, até o dia 31 de março deste ano foram registrados 20 afogamentos e 11 óbitos. Em 2024, o número foi ainda maior, 62 casos de afogamento, com 19 mortes.

Hoje, os postos contam com 21 militares, sendo três por ponto. As equipes atuam em regime de Gratificação de Serviço Voluntário (GSV) e se dividem em alas responsáveis por cobrir os locais com maior fluxo de banhistas.

Com a variedade de atividades praticadas às margens do lago e o grande número de frequentadores, o CBMDF atende a diferentes tipos de ocorrência. No entanto, os casos de afogamento seguem como a maior preocupação. “Essa infeliz estatística impulsiona nossos administradores em estudos com o objetivo de alocar nossos recursos em pontos estratégicos, visando proporcionar segurança aos banhistas”, detalha o Capitão Palomino, do Corpo de Bombeiros do DF.

Para evitar tragédias, o CBMDF reforça as orientações de segurança, especialmente para crianças, idosos e pessoas que demandem atenção especial. “Esse público deve estar sempre sob a supervisão de um adulto, nunca fora do alcance. Não é excessivo afirmar que devem portar identificação, como pulseiras. Durante as brincadeiras na água, o uso de coletes salva-vidas é essencial, evitando-se o uso de bóias”, alerta o capitão.

Outros cuidados também são fundamentais, como evitar nadar após refeições ou consumo de bebida alcoólica, não saltar em locais desconhecidos, nunca nadar sozinho e jamais tentar salvar alguém em afogamento sem preparo físico ou conhecimento técnico. “Nunca superestime sua capacidade de nado”, acrescenta.

A presença dos bombeiros já faz diferença para quem frequenta o local. O estudante Márcio Fernandes, que costuma aproveitar os dias de descanso no Lago, reforça a importância da atuação da corporação. “Eu me sinto seguro no Lago Paranoá. Muita gente fala que ele é traiçoeiro, que não dá pra confiar, mas acho que os pontos de banho são tranquilos e não representam tanto perigo. A presença dos bombeiros é muito importante, especialmente porque o número de pessoas no lago aumentou bastante. Tem muito adolescente, muita criança brincando por lá, além de gente que bebe e entra na água. Tudo isso exige uma atenção maior, e é aí que os bombeiros fazem a diferença”, comenta.

“As atividades na orla do lago são prazerosas, e devem ser dessa forma. Contudo, caso sejam negligenciadas as ações de prevenção a acidentes aquáticos, o passeio pode se transformar em tragédia. Nesse sentido, o CBMDF aconselha seus frequentadores a se divertirem com segurança, lembrando sempre que a vida é seu maior bem”, completa o capitão Palomino.

Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal orienta a população a acionar a corporação pelo telefone 193.