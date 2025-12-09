Novos beneficiários do DF Social têm até o dia 14 para abrir conta no BRB

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF) anunciou a seleção de 4.953 novas famílias beneficiárias do programa DF Social, que terão direito ao auxílio mensal de R$ 150. Para receber o pagamento do próximo mês, é necessário que a conta social no Banco de Brasília (BRB) seja aberta até as 18h do próximo domingo (14).

A conta social, que não funciona como uma conta bancária comum, deve ser aberta pelo aplicativo BRB Mobile, seguindo o passo a passo disponível na plataforma. Quem não cumprir o prazo precisará aguardar nova contemplação.

Para verificar se foi selecionado, o cidadão deve acessar o site GDF Social e consultar a lista de beneficiários. No portal, em “Consulta DF Social”, é necessário informar o CPF e a data de nascimento do responsável familiar, conforme cadastro no Cadastro Único. Após o procedimento, o sistema informa se a pessoa está entre os contemplados.

“Neste mês, nós contemplamos mais beneficiários, mas é importante que essas pessoas abram as contas no app do BRB Mobile dentro do prazo para poderem receber o benefício”, destacou a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

O DF Social é o programa de transferência de renda do Governo do Distrito Federal, que concede R$ 150 mensais às famílias de baixa renda residentes no DF. Têm direito ao benefício famílias com renda per capita de até meio salário mínimo inscritas no Cadastro Único, entre outros critérios. A seleção é automática, cruzando os dados do programa com o Cadastro Único.

O pagamento é realizado pelo BRB no primeiro dia útil de cada mês, a partir das 18h.

Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF)