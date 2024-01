Novo programa de incentivo valoriza escritores de Brasília

Escritores que residem na capital ou que retratam a vida e as questões do Quadradinho passam a ter preferência nos acervos dos órgãos e bibliotecas públicas

Autores de Brasília e aqueles que retratam os detalhes e questões da capital e suas regiões administrativas terão um olhar especial do Governo do Distrito Federal. Com a sanção da Lei nº 7.393/2024, no último dia 10 de janeiro, foi criado o programa de valorização dos escritores e escritoras brasilienses. O objetivo é incentivar a difusão das obras literárias e privilegiar a inserção dessas histórias nos acervos dos órgãos e bibliotecas públicas do DF.

O programa define que são autores brasilienses todos aqueles que residem no Quadradinho ou que, morando fora, se identificam com a região e a abordam de alguma forma em sua obra. Os autores serão cadastrados na Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF) para facilitar o acesso aos trabalhos.

A medida estabelece que as compras públicas deverão incluir um título de autoria brasiliense para cada dez livros adquiridos. Além disso, incentiva a realização de prêmios literários, exposição de obras de autores da capital, palestras e seminários. As bibliotecas públicas terão também que incentivar a doação de obras brasilienses para ampliação do acervo, bem como promover ações voltadas às escolas e bibliotecas públicas para a formação de novos leitores.

Para a diretora da Biblioteca Nacional de Brasília (BNB), Marmenha Rosário, o programa é uma forma de fortalecer a atuação tanto dos novos escritores quanto dos mais antigos. “Temos uma literatura muito rica aqui no nosso quadradinho. Desde (Anderson) Braga Horta e Nicolas Behr, que são das primeiras gerações de Brasília, como também jovens talentos, como Lucas Marques, que recentemente ganhou o Prêmio Jabuti”, comenta. Os autores brasilienses ganharam uma estante especial no aquário de literatura do equipamento público.

“Estamos reunindo as obras de autores de Brasília, que estão distribuídas pelo nosso acervo, na primeira estante do aquário. Assim, a primeira coisa que os nossos leitores vão ver quando entrarem serão os autores que escrevem sobre a nossa cidade”, explica Rosário. “Com a lei, poderemos chegar em todas as regiões administrativas, incentivando os escritores, mas, principalmente, fazendo com que o público conheça os nossos talentos e valorize a nossa cultura, a cultura do Distrito Federal”, acrescenta a diretora da BNB.

Conhecer para ler

Quatro dos títulos que integram a nova estante são da escritora e jornalista Clara Arreguy, 64 anos. Mineira de Belo Horizonte, ela chegou a Brasília em 2004. Desde então, já escreveu 30 obras e ajudou a lançar no mercado outras 90, por meio de sua editora, a Outubro Edições. “O cenário literário em Brasília é muito vibrante, a produção é muito pujante. Tem produção de todo tipo, tem poesia, romance, conto, crônica…”, conta.

A escritora avalia que a criação do programa significa ampliação do mercado literário e consolidação de obras que retratam diferentes lados da capital do país. “Não basta só que a gente seja lido, temos que ser comprados. A lei vem para nos ajudar na construção de espaços em que podemos ser conhecidos, porque ninguém quer ler alguém que não conhece”, observa.

‌O corretor de imóveis Samuel Cordeiro, 29 anos, é um dos leitores cadastrados na BNB. Para ele, que é da Bahia e mora em Sobradinho há menos de um ano, o projeto governamental é uma oportunidade de conhecer melhor a cidade. “É uma cidade fascinante e creio que os autores servem para difundir o conhecimento da região. Acho importante conhecer a região, as pessoas daqui, as histórias da cidade”, comenta.

Visite!

A Biblioteca Nacional de Brasília fica próxima à Rodoviária do Plano Piloto e ao Museu Nacional da República. O equipamento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sábados e domingos, das 8h às 14h. Não há atividade nos feriados.

Para pegar um livro emprestado com a BNB, basta comparecer pessoalmente ao espaço, escolher o exemplar e fazer um cadastro nos balcões próximos aos aquários de livros, no 2º e 3º andar. É preciso apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência. O catálogo de livros disponíveis pode ser acessado no sistema da biblioteca. Atualmente, pode-se levar emprestado para casa até cinco obras simultaneamente. O empréstimo dura 30 dias, podendo ser renovado duas vezes pelo mesmo período de forma online.

O clube de leitura ocorre nas últimas quartas-feiras do mês. Para participar, basta ter lido o livro do mês e comparecer ao encontro, marcado sempre para às 18h30, no auditório da biblioteca. Neste mês, a obra a ser analisada é O Som do Rugido da Onça, da escritora pernambucana Micheliny Verunschk. Em fevereiro, será a vez de Estorvo, romance de Chico Buarque. Mais informações podem ser obtidas no Instagram da Biblioteca Nacional. Confira aqui a lista de bibliotecas geridas pelo GDF.

Com informações da agência Brasília