Novo empreendimento colocará Águas Lindas no ‘mapa do mundo’

“A cidade de Águas Lindas será colocada no mapa do mundo”, comenta o empresário Edilson Gomes, investidor do novo aeroclube, Chiola Fly Club, que será inaugurado na cidade localizada no Goiás. O empreendimento, segundo ele, beneficiará a economia da região e investidores da capital federal.

“É inconcebível pensar, ainda, que a Capital da República, que tem o segundo maior aeroporto do país, perdendo apenas para Guarulhos, não tenha uma alternativa ao aeroporto Internacional. Pelos custos de operação e também pelo tráfego”, argumenta Edilson. Com pista de pouso e decolagem homologada e construída nos próximos meses, o local contemplará as necessidades deixadas pela desativação do Aeródromo Botelho. “O primeiro ganho que esse investimento trará é a questão da segurança jurídica face ao problema vivido por todos aqueles que investiram no Botelho”, explicou, ao JBr, o investidor. Segundo ele, o espaço em Águas Lindas trata-se de uma área privilegiada, e com vocação para receber um aeroporto.

“Com o problema vivido pelos proprietários do Botelho, eu enxerguei uma oportunidade de oferecer uma outra alternativa com segurança jurídica. Já havia, até, uma associação que vinha tentando buscar uma alternativa ao Botelho, e essa necessidade casou com a possibilidade de darmos vida a este empreendimento. Eu vi um nicho de oportunidade comercial”, salienta Gomes.

No negócio, que deverá custar, inicialmente, R$ 35 milhões, já há quase 150 empresários interessados em investir na construção e locação dos hangares. Um deles é Josué Jacitara. “Além da aquisição de um espaço para a implantação de nosso hangar regional do centro oeste, vimos a oportunidade de construção do primeiro Loteamento Fechado com Clube Privativo para as classes média e alta da cidade de Águas Lindas de Goiás, proporcionando oportunidade de moradia segura e recreativa para as famílias dessa cidade”, contou.

Segundo Josué, o novo aeroporto de Chiola de Águas Lindas está estrategicamente bem localizado no entorno de Brasília, com facilidade de acesso ao DF e ao Norte do estado de Goiás, sendo uma das principais rotas do país para a aviação executiva. “Para nós, executivos que necessitamos de mobilidade e economia de tempo, um aeroporto regional moderno, seguro, amplo e de fácil operação se torna imprescindível na rotina para cumprir nossa missão, por isso não poderíamos perder a oportunidade de trazer uma de nossas sedes nacionais para o aeroporto Chiola Fly Club”, acrescentou.

A ideia, é um investimento de mais de 20 milhões de reais no condomínio Unique Garden, primeiro loteamento fechado de Águas Lindas de Goiás. “Em um local próximo do aeroporto, valoriza mais ainda essa única região disponível para expansão com qualidade na cidade”, argumentou Josué. Como explica Edilson Gomes, todo o espaço do aeroclube será cotizado, com um condomínio de hangares, e a construção de cada espaço privativo dependerá de cada condômino, “mas nós iremos fornecer toda a infraestrutura comum necessária”, afirmou.

Previsão

A atual previsão é de que o projeto seja inaugurado em até seis meses, já que o investimento inicial servirá para a construção da pista, da portaria e da infraestrutura básica, além de parte do valor ter sido utilizado para a aquisição do terreno, que contemplará uma ambiciosa pista de 1.800 metros. Com a chegada da seca, muitos pontos na obra poderão ser adiantados, haja vista que, como explica Edilson, “fazer terraplanagem não combina com chuvas”. “Mobilizamos uma empresa de São Paulo e estamos com força total na obra com a intenção de entregá-la esse ano. Ao menos a pista principal”, compartilhou.

A homologação do empreendimento depende de trânsitos burocráticos, mas há a expectativa de que tudo esteja legalizado dentro do prazo de construção da obra. “Nós achamos essa área que combina com o nosso desejo do aeroclube, que atende tecnicamente aos requisitos necessários para a instalação de um aeródromo, e que já tinha estudos do governo do Goiás em favor da implementação de um aeródromo na região”, explicou.

Diferenciais

Além da segurança jurídica, reforçado por Edilson como um dos principais diferenciais, o novo empreendimento também irá operar no período noturno. Haverá, ainda, a possibilidade de se pousar e decolar com máxima eficiência, podendo fazer planos de voo com 5 mil pés. “Quem é da viação sabe que isso é um diferencial enorme. O custo de ficar rodando no céu de Brasília esperando oportunidade e autorização para pousar, queimando querosene, é gigante”, reiterou.

Na avaliação do investidor, o negócio colocará Águas Lindas no ‘Mapa do Mundo’. “Pessoas de outros países poderão pousar lá. Uma cidade que, até então, não era referência com relação a aviação, além de trazer carga e movimentação estará no mapa do mundo”, finalizou o empresário.

Município celebra a notícia

Para o prefeito da cidade, Lucas Antonietti, o Chiola Fly é uma novidade muito importante para o local. “Iremos, com ele, estimular a economia local e regional, tendo em vista que, além de chegadas e saídas, vamos evoluir, em um curto espaço de tempo, para manutenção de aeronaves também. O município ficou muito feliz com a notícia”, contou. “O Edilson foi visionário em acreditar no potencial da nossa cidade, e agora faltam poucos meses para isso se concretizar”, completou Antonietti.