Novo campo sintético do Parque dos Ipês, em São Sebastião, é inaugurado após reforma e ampliação

O Governo do Distrito Federal (GDF) tirou mais um projeto do papel: nesta sexta-feira (9), foi inaugurado o novo campo sintético do Parque dos Ipês, no Crixá 7, em São Sebastião.

Palco de dribles, sonhos e encontros da comunidade, o espaço passou por uma reforma completa com investimento de R$ 820.896, verba originária da emenda parlamentar do deputado distrital Rogério Morro da Cruz. Agora, cidadãos de todas as idades contam com um campo novinho em folha, idealizado para ampliar o acesso ao lazer e desporto na região.

Para o governador Ibaneis Rocha, a entrega estimula a prática esportiva e consolida o Distrito Federal como a capital do esporte: “O trabalho da Secretaria de Esportes e Lazer está tendo um impulso muito grande nesse momento, e a repercussão disso está sendo alta, porque estamos trazendo para Brasília grandes eventos nacionais e internacionais. Nós tivemos essa semana a confirmação de que seremos sede do Mundial Feminino de Futebol, e teremos, no final de semana, o campeonato brasileiro de ginástica artística”.

Obra

A obra foi executada em aproximadamente 90 dias por uma empresa contratada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap). Houve manutenção, reforma e ampliação da área, que hoje é de 1.467,75m². Os serviços incluíram a preparação do terreno e implantação do gramado sintético, reparos e pintura do alambrado – que estava deteriorado devido ao tempo e ao vandalismo -, colocação de traves, instalação de drenos e manutenção das calçadas e arquibancadas.

“Quando inauguramos campo sintético, nós estamos levando qualidade de vida para a população”, ressaltou a vice-governadora Celina Leão. “Hoje nós devolvemos um local para a prática de esportes e para o convívio comunitário, tão importante para a qualidade de vida da nossa população, promovendo saúde, inclusão e lazer para os moradores de São Sebastião.”

Assim que o campo ficou pronto, dezenas de moradores passaram a aproveitar o gramado novo. “Esse campo tem um impacto muito grande na comunidade”, destacou o administrador regional de São Sebastião, Roberto Medeiros Santos. “Fica ao lado do Parque dos Ipês, do Morro da Cruz e do Zumbi de Palmares. Do outro lado, temos o Capão Comprido. Tem mais de 30 mil moradores aqui nessa região, e acreditamos que pelo menos 3 mil moradores vão usar diariamente esse campo, principalmente aos finais de semana.”

O gerente de Esportes da Administração Regional de São Sebastião, Francisco de Carvalho, lembrou que o espaço ficará aberto para uso livre da população. “É muito importante para a comunidade porque atende três projetos sociais que estão sendo desenvolvidos hoje, sem contar os trabalhadores, que chegam às vezes estressados do serviço e querem jogar uma bolinha para distrair”, enfatizou.

Atividades

Participante de um dos projetos sociais que utilizam o campinho, o auxiliar administrativo Moisés Maurik, 20, listou os benefícios para os treinos. “Nossos alunos não tinham um local adequado [para treinar]”, pontuou. “Aqui podemos expressar nossa atividade com mais espaço, fazer um jogo mais tranquilo, 11 contra 11. Tem grandes jogadores aqui que têm um futuro enorme pela frente, que podem chegar longe, e é isso que a gente quer, além de despertar no jovem o carinho pelo esporte”. O projeto atende cerca de 40 pessoas, com treinos vespertinos aos sábados.

A qualidade do gramado é um destaques da nova arena para o barbeiro Leandro do Nascimento, 37, que gosta de jogar futebol com o filho sempre que tem tempo. “O campo veio com a construção do Crixá”, apontou. “Era de grama natural, mas logo virou praticamente um terrão. Com esse tapete sintético, ficou bem melhor. É mais propício para a prática do esporte, mais resistente do que a grama, não necessita tanto de uma manutenção, e isso facilita. Sem dúvida só vem a somar”. Leandro pretende criar um projeto social de futebol para crianças de 7 a 14 anos.

E as mulheres também deram show de dribles no novo campo sintético. É o que revelou a professora da escolinha de futebol Meraki, Andrea Silva, 43. O time feminino é composto por cerca de 30 mulheres, que hoje podem treinar com conforto e segurança. “Quase todos os campos que tem aqui na região são pagos, então ter uma área nova como essa, em que podemos utilizar sem gasto, é maravilhoso”, afirmou Andrea. O projeto também atende cerca de 50 crianças e adolescentes, com aulas de manhã e à tarde. “A gente desenvolve o futebol, mas também a cidadania, e aqui eles têm mais lazer”, completou.

Para além da entrega do novo Centro de Referência da Mulher Brasileira em São Sebastião e das assinaturas de obras de infraestrutura na cidade, a região administrativa está prestes a ganhar novos investimentos na área da saúde.

“Essa semana nós tivemos a republicação, após a análise do Tribunal de Contas do DF, do nosso Hospital de São Sebastião, que em breve começará a ser construído, com prazo de entrega de 28 meses”, anunciou o governador Ibaneis Rocha. “A unidade terá 100 leitos, o que vai beneficiar toda essa região com o atendimento médico necessário.”

O governador também lembrou que há 16 anos não se constrói um hospital em Brasília. “E agora nós estamos fazendo três, melhorando os já existentes, como é o caso de Brazlândia e Planaltina, e incentivando a melhoria da nossa rede hospitalar para que a gente possa dar saúde para as nossas crianças e para toda a nossa população”, reforçou.

Com informações da Agência Brasília