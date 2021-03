Novas calçadas serão construídas ao lado de residencial da W3 Sul

Anúncio foi feito pelo governador Ibaneis Rocha durante visita à avenida na manhã desta quinta-feira (11)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), visitou obras na avenida W3 Sul, nesta quinta-feira (11). Durante a atividade, o chefe do Poder Executivo local anunciou a reforma das calçadas em frente às residências viradas para a pista.

Ibaneis Rocha também acompanhou os trabalhos no Setor de Rádio e TV Sul (SRTVS), que recebe a primeira grande reforma desde a sua criação, e assinou a ordem de serviço para a reforma da Praça do Povo, no Setor Comercial Sul (SCS),

“Decidimos arrumar as calçadas do lado das moradias. O projeto será feito e vamos refazer todas as calçadas da W3 Sul para ficar uma obra completa para a população poder aproveitá-la. Essa obra certamente vai dar valor e recuperar aquela que é uma das avenidas mais importantes da nossa capital, que é a W3 Sul”, disse o chefe do Executivo enquanto vistoriava obras entre as quadras 502 e 508.

“Visitamos três obras importantes: a Praça do Povo, no Setor Comercial, com a ordem de serviço dada hoje; passamos pelo Setor de Rádio e TV, que está ficando lindíssimo. Uma obra de requalificação de todo o setor e, agora, viemos visitar a obra da W3 Sul, cujo trecho da 502 a 508 está sendo feito. E vamos entregar ainda este ano toda a W3 renovada”, destacou o governador Ibaneis Rocha.

Balanço

O Governo do Distrito Federal (GDF) tem trabalhado intensamente para repaginar uma das principais avenidas de Brasília. Nas quadras 509, 510, 511 e 512 Sul, os serviços estão concluídos. Agora, as obras avançam pelas quadras 502, 503, 507 e 508 Sul, onde máquinas e operários trabalham em ritmo intenso, dando prioridade à demolição das calçadas. Esta etapa da obra, de demolição, foi conferida de perto pelo governador Ibaneis Rocha e, também, pelos secretários de Obras, Luciano Carvalho; de Governo, José Humberto Pires; e de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Mateus Leandro de Oliveira; e, ainda, pela administradora regional do Plano Piloto, Ilka Teodoro.

Em todas as quadras são executados serviços como a reforma dos estacionamentos, nivelamento das calçadas com piso tátil e rampas, arborização, paisagismo, reforma dos becos entre os blocos, pintura, sinalização horizontal, troca da iluminação e melhoria geral do sistema viário e no fluxo de pedestres, com acessibilidade. Um trabalho que jamais foi feito na W3 desde a sua criação.

Um dos destaques do projeto é a recuperação total das calçadas, que passam a ter um piso igual em toda sua extensão, sem desníveis e totalmente adequadas à circulação das pessoas.

A licitação das quadras 502 a 508 Sul foi dividida em três lotes. A empresa Sigma Incorporações e Construções Ltda é responsável pelas obras do Lote 1 (502 e 503 Sul), ao custo de R$ 2.939.018,49. A EB Infra Construções Ltda, por sua vez, vai executar os serviços do Lote 2 (quadras 504 a 506 Sul), orçados em R$ 3.513.910,88, e do Lote 3 (quadras 507 e 508 Sul), por R$ 2.604.542,46. Os recursos vêm da Agência de Desenvolvimento (Terracap).

SRTVS

A comitiva que acompanhou o governador Ibaneis Rocha também esteve no Setor de Rádio e TV Sul. Iniciada em setembro de 2020, a obra está 40% executada e conta com investimento de R$ 4,3 milhões e a geração de aproximadamente 300 empregos. Ela contempla a readequação do sistema viário, acessibilidade, paisagismo, drenagem, pavimentação e sinalização vertical e horizontal.

No momento, os profissionais da Pentag Engenharia Ltda., empresa responsável pela obra, concentram os serviços no assentamento de placas 40 x 40; lastro de concreto para receber o piso em placa; instalação de meios-fios e cordões em concreto; construção de ramais de drenagem; compactação de solo de estacionamento; instalação de pisos táteis; e construção de golas para plantio de árvores.

Ao final da obra, o SRTVS terá 20 mil m² de novas calçadas, 130 bancos e 80 espécies de árvores para garantir sombra a quem transita na região. As calçadas serão largas, com o mínimo de 1,5m e o máximo de 8m, seguindo os moldes da revitalização da avenida W3, com piso pré-moldado de 40 centímetros quadrados.

As informações são da Agência Brasília