Novacap oferece curso gratuito de qualificação profissional em jardinagem

Estão abertas, a partir desta sexta-feira (23), as inscrições para o Vem Plantar – Curso de Jardinagem da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), capacitação gratuita voltada à qualificação de pessoas interessadas em se profissionalizar e ingressar no mercado de trabalho. São 30 vagas disponíveis, sendo 15 para o turno da manhã e 15 para o da tarde. O curso ocorre de 9 a 13 de junho, no Viveiro 1 da companhia, localizado no Park Way.

Com foco na profissionalização e na certificação, o curso oferece formação teórica e prática, abordando temas como preparo do solo, plantio, irrigação, manutenção de jardins, entre outros. Ao final das aulas, os participantes receberão certificado, o que amplia as chances de inserção no mercado de trabalho.

A carga horária da qualificação é de 20 horas, distribuídas ao longo de cinco dias. As aulas ocorrem em dois turnos: das 8h às 12h e das 13h às 17h.

“É um curso aberto a toda a comunidade do DF. Porém, o foco é nas pessoas em situação de vulnerabilidade social que precisam melhorar o currículo e estão em busca de recolocação profissional”, destaca o presidente da Novacap, Fernando Leite.

O conteúdo teórico fica a cargo dos profissionais da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater), entre engenheiros e técnicos, enquanto a parte prática é ministrada por técnicos e profissionais da própria Novacap. As inscrições estão disponíveis pela bio do @novacapoficial, no Instagram. Os participantes recebem todo o material didático necessário durante os dias de curso.

Para quem não conseguir se inscrever nesta primeira turma, há previsão de uma próxima edição no segundo semestre deste ano. “A capacitação é uma ótima oportunidade para quem busca se recolocar no mercado, iniciar uma nova profissão ou até mesmo empreender na área”, finaliza Fernando Leite.

*Com informações da Novacap