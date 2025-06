Nova sede da Fundação Athos Bulcão pode sair do papel com concessão de terreno público em área nobre de Brasília

O governador Ibaneis Rocha (MDB) encaminhou à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) um projeto de lei que autoriza a concessão de uso de um terreno público para a construção da nova sede da Fundação Athos Bulcão. A área, de 1.225 metros quadrados, está localizada no Setor de Divulgação Cultural (SDC), região nobre da capital voltada exclusivamente para instituições culturais.

Atualmente instalada em um espaço alugado na 510 Sul, a Fundação poderá expandir suas atividades com a nova estrutura. A concessão prevista é de 35 anos, renovável por igual período. Em contrapartida, caberá à entidade arcar com todas as despesas do projeto, incluindo construção, licenças, tributos e demais autorizações legais.

O projeto arquitetônico leva a assinatura de João Filgueiras Lima, o Lelé, colaborador de longa data do artista Athos Bulcão. A proposta contempla a criação de um complexo cultural com teatro/auditório de 180 lugares, salas multiuso, museu, galeria, café e loja. O prédio terá cobertura ondulada, com uma grande claraboia central que proporcionará iluminação natural ao salão de exposições.

A ideia vem sendo debatida publicamente há anos e ganhou força após audiência pública realizada em 12 de julho de 2024, no auditório do Museu Nacional da República — data em que Athos Bulcão completaria 106 anos. Na ocasião, representantes do governo e da sociedade civil manifestaram apoio à proposta, ressaltando a importância da Fundação na preservação e divulgação do legado do artista.

Se aprovado pelos deputados distritais, o projeto será enviado para sanção do governador, dando um passo decisivo para a consolidação de um espaço permanente dedicado à memória de um dos nomes mais emblemáticos da arte brasileira.