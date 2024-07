Nova quadra do Guará, QE 60 receberá obras de infraestrutura

As obras de infraestrutura, como asfalto, calçadas e meios-fios e drenagem urbana, nos conjuntos de A a R da nova quadra do Guará, a QE 60 estão cada vez mais próximas de virarem realidade. Isso porque a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) abriu licitação pública para contratar empresa especializada para a execução.

A quadra QE 60, localizada no Guará, tem uma localização privilegiada, com fácil acesso a comércios, shopping, e vias de grande mobilidade. O modelo urbanístico se assemelha ao do Park Sul. O certame é presencial e está marcado para 23 de julho, às 10h. O edifício-sede da Terracap está localizado no Bloco F, Setor de Áreas Municipais (SAM) – atrás do Anexo do Palácio do Buriti. A licitação ocorrerá na Sala 24, subsolo.

O projeto urbanístico da QE 60 contempla 107 lotes, sendo 92 unidades de uso misto, atraindo novos empreendimentos imobiliários e gerando empregos. Com capacidade para mais de 8 mil habitantes, inclui duas avenidas comerciais que centralizam o comércio local, facilitando o acesso a serviços cotidianos a pé. Integrando unidades residenciais com comércios, serviços e lazer, o projeto promove vitalidade urbana e prioriza deslocamentos pedestres.

Os lotes onde o uso residencial é permitido, por exemplo, ficam a menos de 200 m de uma praça, ou seja, os moradores terão uma área pública a, no máximo, três minutos de caminhada. Além disso, a quadra terá ciclovias em todas as ruas que circundam a área, garantindo a boa mobilidade para ciclistas.

Outro privilégio da QE 60, que trará qualidade de vida aos moradores, é a localização muito próximo à Epia, o que facilita o acesso da população ao local, assim como a proximidade com o Parque Ecológico Ezechias Heringer.

O critério de julgamento da licitação para as obras é o menor preço – será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta mais vantajosa para a administração pública. Já o credenciamento do representante deve ser feito até o dia 22 de julho, às 17h, e a entrega dos envelopes até o dia 23, antes da abertura da licitação.

As empresas interessadas em participar da concorrência já podem fazer o download do edital por meio do site da Terracap, na seção Licitações Compras/Serviços. Para acessar os demais documentos referentes à Licitação Presencial nº 12/2024, basta clicar neste link.

*Com informações da Agência Brasília