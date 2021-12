Nova linha de ônibus entre Taguatinga Sul e Arniqueira

O objetivo da nova linha é funcionar como alimentador, facilitando a integração no Pistão Sul

Na próxima segunda-feira (6), a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) implementará a nova linha de ônibus 959.2. O coletivo fará o percurso entre Taguatinga Sul e Arniqueira.

A ideia da criação da linha surgiu em reunião entre a Semob e a Administração Regional de Arniqueira em que foi apresentada a necessidade de mais uma opção de rota de ônibus para atender aos moradores locais e às pessoas que trabalham ou precisam se deslocar à região administrativa.

O subsecretário de Operações da Semob, Márcio Antônio de Jesus, destaca que, com a novidade, o usuário terá mais controle dos horários de circulação dos veículos. “Temos linhas que entram em Arniqueira vindas de outras localidades, porém o usuário não tem um controle efetivo do tempo em que a linha passa. Com a saída da 959.2 do Terminal de Taguatinga Sul, os usuários terão uma referência melhor do horário de atendimento da linha”, ressalta.

A 959.2 será operada pela empresa Marechal, com tarifa de R$ 2,70.

Serviço:

– Nova linha: 959.2 (Taguatinga Sul/Arniqueira)

– Horários: 6h, 6h30, 7h, 7h30, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30, 19h30

– Início: 6 de dezembro

– Tarifa: R$ 2,70

Com informações da Agência Brasília