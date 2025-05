Nota Legal sorteia R$ 3,5 milhões nesta quarta-feira; prêmio principal será de R$ 1 milhão

O programa Nota Legal realiza nesta quarta-feira (21/5), a partir das 15h, o primeiro sorteio de 2025, com a distribuição de R$ 3,5 milhões em prêmios. Pela primeira vez, o valor principal será de R$ 1 milhão, totalmente livre de impostos.

Ao todo, 1.129.453 consumidores estão aptos a participar do sorteio, com base em 72.605.558 bilhetes. Em comparação com o último sorteio de 2024, realizado em novembro, houve crescimento de 10,5% no número de participantes e de 12,3% na quantidade de bilhetes.

O evento será transmitido ao vivo pelos canais oficiais da Secretaria de Economia do Distrito Federal, do Governo do Distrito Federal (GDF) e da Agência Brasília.

Premiações

Além do prêmio máximo, o sorteio contempla outras 12,6 mil premiações, com os seguintes valores:

1 prêmio de R$ 1 milhão;

2 prêmios de R$ 200 mil;

3 prêmios de R$ 100 mil;

4 prêmios de R$ 50 mil;

10 prêmios de R$ 10 mil;

30 prêmios de R$ 5 mil;

50 prêmios de R$ 1 mil;

500 prêmios de R$ 200;

12 mil prêmios de R$ 100.

Critérios de participação

Estão participando do sorteio os consumidores que solicitaram a inclusão do CPF nas notas fiscais nas compras realizadas entre maio e outubro de 2024. Para serem habilitados, os contribuintes não poderiam possuir débitos com a Receita do Distrito Federal.

A seleção dos participantes foi feita a partir de 18 de fevereiro, e o prazo para regularização de pendências terminou em 12 de março. Ao fim da etapa de habilitação, 1.364.715 consumidores estavam aptos, número superior ao de participantes efetivos.

O Nota Legal é uma iniciativa do GDF que estimula a solicitação de notas fiscais no comércio local, premiando os consumidores e promovendo a educação fiscal.