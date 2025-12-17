Nosso Natal: Saúde oferta vacinação durante almoço solidário

Nesta quarta-feira (17), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) integrou as ações da campanha Nosso Natal, com a realização de um almoço especial ao custo simbólico de R$ 1 em todos os restaurantes comunitários do DF. Diante da grande movimentação, equipes de saúde também atuaram no restaurante do Riacho Fundo II, oferecendo vacinação ao público presente.



“Essa é uma ação já tradicional e estamos muito felizes pelo contato direto com as comunidades. Trazemos saúde por meio da imunização e, assim, todos ficam mais protegidos neste Natal”, declarou o secretário-executivo de Gestão Administrativa da SES-DF.

Sureila de Souza, 64, aproveitou o momento para atualizar o cartão vacinal. “É tão necessário trazer os imunizantes para esses locais. Eu, por exemplo, não tinha tomado as doses que recebi hoje por falta de tempo. Agora estou protegida da covid-19 e da gripe”, contou.

Refeição tradicional

Das 11h às 14h, quem esteve nos restaurantes comunitários pôde experimentar várias opções no cardápio: pernil assado ao molho Califórnia, coxa e sobrecoxa ao molho de ervas, arroz, feijão carioca e farofa natalina. Uma salada tropical acompanhava a refeição, junto com um bombom como sobremesa. A previsão é de servir, aproximadamente, 50 mil refeições.

Morador do Riacho Fundo II, Francisco da Silva, 52, é freguês assíduo do restaurante comunitário da região e aprovou o menu diferenciado. “Eu vim ontem e vi que iria ter comida natalina, então fiquei ainda mais animado. Hoje, escolhi o frango com molho de ervas e, para mim, foi nota dez!”

Além da refeição especial, o evento contou com diversas atrações, como música ao vivo, brinquedos para as crianças e até a presença do Papai Noel. O trabalhador da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), Célio Ferreira de Brito, 46, participou de todas as atividades do dia. “Eu vim ajudar a montar os brinquedos para a festa. Aproveitei para tomar a vacina antitetânica e experimentar a comida. Estava muito boa!”

Campanha

Criada em 2019 pela primeira-dama Mayara Noronha Rocha, a campanha Nosso Natal nos restaurantes comunitários integra o calendário de ações festivas do Governo do Distrito Federal (GDF).

Com informações da Agência Brasília

