Nosso Natal 2025 ilumina Esplanada dos Ministérios e atrai famílias com espetáculos gratuitos

As luzes de Natal já brilham na Esplanada dos Ministérios, marcando o início do Nosso Natal 2025, que seguirá até 4 de janeiro, exceto nos dias 24 e 31 de dezembro, sempre das 17h às 23h. Com investimento de R$ 15 milhões do Governo do Distrito Federal, o festival reúne atrações culturais, oficinas temáticas e espetáculos infantis, oferecendo programação gratuita para públicos de todas as idades. A iniciativa é organizada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF), com apoio da Chefia-Executiva de Políticas Sociais e execução do Instituto Missão Hoje.



O espaço ocupa área total de 64.590 m², com locais amplos e planejados para circulação segura e confortável. O ponto central da vila cenográfica é a árvore de Natal, com mais de 30 metros de altura, localizada na praça de alimentação. Foram selecionadas empresas locais que oferecem diversas opções gastronômicas, com pelo menos um item a preço social. Na Vila dos Doces e na Vila dos Elfos, a população encontra alternativas para presentes e mais variedade de alimentação.

Para a professora Miriam Faria, 47 anos, cada cantinho do festival remete à magia natalina. Natural do interior do Mato Grosso, ela veio à capital para prestigiar o casamento da filha mais velha e aproveitou para conhecer o evento. “É um ambiente bem familiar, bem agradável, as apresentações são legais, tudo está bem bacana”, diz ela, que foi acompanhada dos filhos e dos pais. “Meu caçula, o José, gostou muito do carrossel. Para mim, todos os lugares são lindos, a Vila dos Doces está maravilhosa.”

Quem também ficou encantada com a decoração foi a aposentada Ana Maria de Pinho, 63. Moradora de Santa Maria, ela separou um dia na agenda para conhecer o festival junto da filha, genro e neta. “Achei tudo muito lindo, muito bonito. Eu espero o ano todinho para vir porque é muito gostoso estar aqui. Gostei muito das árvores, das lojinhas também”, afirma ela, que recomenda o passeio. “Podem vir, não vão se arrepender, vão amar. O piso está ótimo, não tem lama, dá para pisar tranquilo, firme e forte. E ano que vem vou estar aqui de novo.”

O Nosso Natal 2025 terá, no total, 78 apresentações lúdicas, 26 espetáculos teatrais, 26 shows de artistas e bandas locais, 26 performances de DJs, 78 oficinas criativas e 26 aparições de personagens temáticos. Vão participar artistas locais e atrações especiais, como Arautos, Dan Leandro, Walber da Matta, Filhos de Lourdes, Harmonia Music, Rosana Brown, Patrícia Rezende e a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional.

A lista de atrações inclui ainda a pista de gelo — com sessões a cada 30 minutos e idade mínima de 5 anos — e a roda-gigante de 22 metros, gratuita, com 16 gôndolas e cabine adaptada. A Casa do Papai Noel, o presépio e as vilas também estão à disposição para oferecer diversão aos visitantes.

Além disso, a criançada pode brincar no carrossel, que tem capacidade para até 36 pessoas, e no trenzinho, que circula continuamente durante todo o evento. Também há o teatro infantil, com 200 ingressos gratuitos por sessão, e as oficinas criativas. Serão 78 oficinas ao longo do evento, com quatro turmas diárias, às 17h30, 18h35, 19h40 e 20h45.

Para garantir o acesso de todos os cidadãos, o circuito conta com intérpretes de Libras, cabine adaptada na roda-gigante, monitores treinados e piso adequado para a circulação de pessoas com deficiência.

Programação

→ Oficinas criativas – 17h30, 18h35, 19h40 e 20h45

→ Trenzinho – A partir das 17h, por ordem de chegada; pausas às 17h40, 18h40, 19h40, 20h40 e 21h40

→ Casa do Papai Noel – 17h às 22h, sem necessidade de agendamento; intervalo das 20h às 20h30

→ Teatro infantil – 18h

→ Pista de gelo – 17h às 22h30, com sessões a cada 30 minutos

→ Carrossel – 17h às 22h30; pausas às 18h30 e 20h

→ Roda-gigante – 17h às 22h30; pausas às 19h e 21h15

Palco principal

17h – DJ

18h – Atração musical

18h40 – DJ

19h30 – Atração musical

21h – DJ

22h – Playlist

23h – Encerramento

Nosso Natal

→ Período: 8 de dezembro a 4 de janeiro (exceto dias 24 e 31 de dezembro)

→ Horário: 17h às 23h

→ Local: Esplanada dos Ministérios

→ Entrada: Gratuita

→ Ingressos de oficinas: Disponíveis na plataforma Digital Ingresso

→ Mais informações: @nataldebrasilia

Com informações da Agência Brasília



