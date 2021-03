No apagar das luzes, mais uma licitação no Sesc-DF chama a atenção

Licitação para serviços de publicidade será realizada na próxima sexta (19). Presidente da CNC diz não ter conhecimento. Sesc-DF se mantém sob ordens da CNC pelos próximos três meses

Em meio à pandemia de covid-19, o Serviço Social do Comércio do Distrito Federal (Sesc-DF) vai gastar R$ 3,5 milhões com publicidade. A licitação será na próxima sexta-feira (19). Disputam o pregão as agências AV, Calia e Radiola, todas com sede em Brasília.

Relevante lembrar que o Sesc-DF e o Senac-DF se encontram sob as mãos de Valdeci Cavalcante, primeiro vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e presidente do Conselho Regional do Sesc/Senac. Trata-se de um período de transição, que vai de 22 de fevereiro a 22 de maio. No último dia 5, José Aparecido derrotou Ovídio Maia nas urnas e é o próximo presidente da entidade até junho de 2022, mas só começa a trabalhar de maio em diante.

Em contato com o Jornal de Brasília, Valdeci alega que, mesmo sendo presidente da CNC, não tem conhecimento sobre a licitação, e que ela é de responsabilidade do diretor-regional do Sesc-DF. “O presidente nem sabe disso, o presidente cuida da parte política”, esquivou-se. É contraditório, pois, após a eleição, o próprio Valdeci veio a público dizer que não reconhecia a eleição de José Aparecido.

Valdeci também não deu abertura para responder o porquê de o Sesc-DF gastar com propaganda e a Fecomércio-DF deixar de lado prioridades como insumos e testes de covid-19 para comerciantes, por exemplo. Desde o ano passado, funcionários cobram medidas de prevenção dos órgãos para que o comércio fosse reaberto com segurança. Ações nesse sentido não ocorreram, e o Governo do Distrito Federal se viu obrigado a restringir, por vezes, o funcionamento de alguns setores para evitar a propagação do vírus.

A reportagem tentou contato com o atual diretor-regional do Sesc-DF, Moisés Brandão Nunes. O dirigente, no entanto, não atendeu as ligações. O espaço está aberto para manifestações. Brandão assumiu o cargo em fevereiro deste ano. Antes, a cadeira era ocupada por Marco Túlio Chaparro desde maio de 2019.

Também em contato com o JBr, o novo presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido, prefere não se manifestar sobre nenhuma atitude que venha a ser tomada enquanto durar o período de gestão compartilhada. Contudo, deixou claro que não está à frente da gestão do Sesc-DF e do Senac-DF até o dia 22 de maio, quando acaba o período de transição.

Chama a atenção o fato de, mais uma vez, o Sesc-DF priorizar gastos com outros setores em meio à pandemia. Como revelou o JBr há cerca de duas semanas, o órgão gastou, em setembro passado, R$ 22 milhões para instalar wi-fi em suas dependências mesmo em tempos de isolamento social, em que o fluxo de clientes tende a ser menor. Foi o terceiro maior contrato fechado pelo Sesc-DF desde 2007, superado apenas pela contratação de plano de saúde para seus funcionários (feita no mesmo ano) e pela construção da sede da autarquia em 2017.

Ao todo, o contrato da Fecomércio-DF (à qual o Sesc-DF é vinculado) com a empresa Vernet Comunicação de Dados foi fechado no valor de R$ 21.999.996,00. O objeto, nos termos do contrato, é o “fornecimento de acesso à internet, gerenciamento, instalações e configurações de equipamentos, manutenção de rede e suporte técnico (…) formando a rede denominada ‘Wi-Fi Social”. O valor do contrato não é absoluto, com cada mensalidade sendo paga na proporção da demanda. Se a demanda máxima for alcançada, o serviço custará R$ 270.000,00 ao mês.