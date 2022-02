Neoenergia leva agências móveis até Santa Maria, Planaltina e Gama nesta semana

Veículos são preparados para atender a população com todos os serviços técnicos e comerciais da distribuidora

As três Agências Móveis que reforçam o atendimento presencial da Neoenergia Brasília nas regiões administrativas do Distrito Federal estarão em Santa Maria, em Planaltina e no Gama esta semana. O atendimento está previsto para ser realizado de 14 a 18 de fevereiro, das 9h às 17h. Em Santa Maria, o veículo estará no ginásio de esportes localizado ao lado da Administração Regional. Em Planaltina, a ação acontece no estacionamento da Administração Regional. Já no Gama, o carro também ficará no estacionamento da Administração Regional.

Todos os serviços técnicos e comerciais da distribuidora estarão disponíveis nos pontos de atendimento móveis, como parcelamento de débitos, solicitação de danos elétricos, troca de titularidade, ligação nova, entre outros. Nossos clientes podem, também, buscar orientações de segurança, consumo consciente e regularização da energia elétrica.

Além das agências móveis, a Neoenergia Brasília disponibilizou outros seis novos pontos de atendimento presencial, no Paranoá, em Planaltina, em São Sebastião, em Taguatinga, em Samambaia e no Lago Sul. A abertura das novas lojas intensifica as melhorias de atendimento e prestação de serviço aos brasilienses, conforme compromisso firmado com a população. Além disso, os clientes continuam contando com os canais digitais de relacionamento da empresa. Aumentamos em 30% a capacidade de atendimento diário no teleatendimento por meio do 116. Para isso, a Neoenergia se reforçou com mais de 50 colaboradores.

Nas agências móveis não é necessário o agendamento prévio para atendimento. Confira abaixo os endereços onde estarão as agências móveis da Neoenergia Brasília e os horários de atendimento:

Agências Móveis – Semana de 14/02 a 18/02:

• Agência Móvel 1: no Ginásio de Esportes localizado ao lado da Administração Regional de Santa Maria, na Quadra Central 01, Conjunto H, Lote 01, em Santa Maria, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h;

• Agência Móvel 2: no estacionamento da Administração Regional, na Avenida Uberdan Cardoso, s/n, no Setor Administrativo de Planaltina, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h;

• Agência Móvel 3: no estacionamento da Administração Regional, na Área Especial s/n, no Gama, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PÍLULA DE SEGURANÇA NEOENERGIA BRASÍLIA

A fiação do chuveiro deve ser adequada, bem instalada e com boas conexões. Fios derretidos, pequenos choques e cheiro de queimado indicam problemas que precisam ser corrigidos de imediato.