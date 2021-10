Na Hora da Rodoviária do Plano reabre para atendimentos

A unidade recebeu a primeira obra de revitalização em 20 anos, e ficou fechada por 90 dias

Tereza Neuberger

[email protected]

A unidade do Na Hora da rodoviária do Plano Piloto reabre para atendimentos ao público na próxima quinta-feira (14). A unidade ficou fechada durante 90 dias para obras de revitalização, e a reinauguração ocorrerá a partir das 10h30.

Foi a primeira obra de revitalização em 20 anos de funcionamento desta unidade do Na Hora. “Estamos vivendo um momento histórico. Me sinto feliz com a entrega do Na Hora Rodoviária completamente revitalizado porque foi na atual gestão que conseguimos realizar a primeira grande obra nesta unidade em quase duas décadas de funcionamento”, comemora a secretária Marcela Passamani, que acompanhou de perto a reforma do local.

A unidade que funciona no subsolo da Rodoviária do Plano Piloto contará, a partir de agora, com instalações modernas, tecnológicas, confortáveis, seguras e com acessibilidade. O objetivo é oferecer ao cidadão do Distrito Federal, uma experiência com maior qualidade no atendimento, que também poderá ser por linguagem de sinais e bilíngue, mais uma novidade que o espaço disponibilizará. “Nós disponibilizamos mais espaço para postos de atendimento, com o objetivo de atrair um reforço dos órgãos parceiros. A nossa meta é continuar melhorando a prestação de serviços públicos”, afirma o subsecretário de Modernização do Atendimento Imediato ao Cidadão, Tiago Santana.

A ampla reforma da unidade, que teve uma duração de três meses, contou com a troca de piso, banheiros, copa e substituição do sistema elétrico e do parque tecnológico. Além disso, o projeto também trouxe a criação da Sala de Descompressão para servidores e colaboradores, bem como redefinição do layout, mobiliários e divisórias, que vão possibilitar a ampliação de serviços públicos pelos órgãos parceiros e uma melhor experiência por parte do usuário.

A expectativa de que o tempo de espera possa diminuir com todas essas melhorias realizadas na unidade, também é grande. A estimativa é que, após a reforma, o serviço fique ainda mais ágil, com tempo de espera média abaixo dos 5 minutos. Segundo indicadores o tempo de espera foi caindo ao longo dos anos. Até 2018, o Na Hora Rodoviária contabilizava um tempo médio de espera de 27 minutos. A espera caiu para 15 minutos, no início da atual gestão, em 2019, com a implementação de novos processos e o uso de novas tecnologias. No ano seguinte, em 2020, o usuário esperou em média 8 minutos até o atendimento.

A unidade conta com 4 pontos de Autoatendimento onde o cidadão poderá utilizar qualquer serviço público que esteja disponibilizado digitalmente. O novo horário de funcionamento será das 8h às 19h, de segunda a sexta-feira. Para conferir todos os serviços presenciais e digitais disponíveis, acesse o site do Na Hora.