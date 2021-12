Na Hora Brazlândia será reaberto na segunda-feira (6)

Com a reabertura do espaço, a unidade temporária terá os serviços interrompidos nesta sexta-feira (03)

Na próxima segunda-feira (6), o Na Hora Brazlândia voltará a atender a população. Por conta de uma obra de revitalização do espaço, o local fechou por 60 dias.

Após a revitalização, a unidade conta com instalações modernas, tecnológicas, confortáveis, seguras e com acessibilidade para oferecer uma experiência com mais qualidade ao cidadão do Distrito Federal.

“Essa é mais uma obra de revitalização do Na Hora sendo entregue para a população do Distrito Federal, que busca agilizar as questões burocráticas em nosso espaço. Por isso, nós também reformamos a unidade na Rodoviária do Plano Piloto e, em breve, entregaremos a de Sobradinho. O nosso objetivo é reformar todos esses espaços até o fim da atual gestão”, afirma a secretária Marcela Passamani.

Com a reabertura do espaço, a unidade temporária do Na Hora, localizada no prédio anexo da Agência do Trabalhador de Brazlândia, terá os serviços interrompidos, a partir desta sexta-feira (03), em razão da instalação da nova infraestrutura de tecnologia na unidade revitalizada.

Por dois meses, a unidade passou por uma ampla reforma, que incluiu a troca de piso, banheiros, copa e substituição do sistema elétrico e do parque tecnológico. Além disso, o projeto também trouxe a redefinição de layout, mobiliários e divisórias, que vão possibilitar a ampliação de serviços públicos pelos órgãos parceiros.

“Passamos de sete para 18 postos de atendimentos na unidade, o que possibilitou a oferta de serviços pelo Instituto de Identificação da PCDF, ou seja, estamos agregando mais um órgão parceiro, que é bem demandado pela população. Com mais espaços disponíveis, queremos atrair a atenção de novos parceiros”, destaca o subsecretário de Modernização do Atendimento Imediato ao Cidadão, Tiago Santana.

Vale destacar, ainda, que grande parte dos serviços antes realizados presencialmente agora é disponibilizada de forma on-line e pode ser acessada pelo próprio usuário, desde que este tenha acesso à internet.