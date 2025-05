Mutirão Virtual do TJDFT promove quase R$ 2 milhões em acordos de conciliação

Entre os dias 17 de março e 30 de abril, o 3º Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (3Nuvimec) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) realizou mutirão que resultou em avanços no tratamento de conflitos judiciais. A iniciativa, coordenada pela 2ª Vice-Presidência, concentrou esforços para agilizar processos e fomentar soluções consensuais entre as partes.

Durante o período, foram designadas 2.633 audiências, das quais 1.752 foram efetivamente realizadas. Ao todo, 6.759 pessoas foram atendidas e alcançou-se um valor negociado de R$ 1.936.218,88 em acordos. A taxa de conciliação foi de 23%, índice considerado positivo diante da diversidade de demandas tratadas e da complexidade de muitos casos. O esforço contribuiu ainda para a redução no tempo de espera das pautas, que caiu de 75 dias, em janeiro, para 47 dias, em maio deste ano.

A ação reforça a importância da mediação e da conciliação como caminhos eficazes para a resolução de conflitos de forma célere, pacífica e menos onerosa ao Judiciário. Para a juíza coordenadora do 3º Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação, Flávia Oliveira, “a realização do mutirão representa mais do que números: é uma demonstração concreta do compromisso da Justiça com o acesso democrático e humanizado aos seus serviços”. Segundo a magistrada, a mediação e a conciliação judicial são fundamentais porque promovem o diálogo, fortalecem a cidadania e transformam a experiência do jurisdicionado, ao contribuírem diretamente para a pacificação social.

O serviço de mediação e conciliação está disponível a toda a população, por meio do Canal Conciliar do TJDFT, qualquer dia do ano. Caso tenha interesse, acesso o site e cadastre-se.

