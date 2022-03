Mutirão para tapar buracos em Taguatinga

O início foi às 8h deste sábado (12), com três equipes do Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal (DER) e cinco da Novacap

Os buracos de Taguatinga receberam uma operação reforçada neste fim de semana para recuperar as vias Sul e Norte. O início foi às 8h deste sábado (12), com três equipes do Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal (DER) e cinco da Novacap, num total de 85 pessoas trabalhando para tapar buracos em vias da QND, Pistão Norte, Samdu, QNE, QNL, QSG, QSB, Avenida Central da Estrada Parque Taguatinga-Guará até a Samdu e Avenida das Palmeiras, entre outros endereços. O dia terminou com 64,36 toneladas de massa asfáltica aplicadas.

Neste domingo (13), quatro equipes da Novacap deram continuidade à operação nas quadras CSG 1, CSG 3, CSG 5, CSB 6/7 e 7/8, C 7, Avenida das Palmeiras e Praça da Vila Dimas. Nestes locais foram aplicadas mais 27,74 toneladas de massa – somando os dois dias, o total foi de 92,10 toneladas de material usado.

A operação tapa-buraco foi um pedido feito pelo administrador da cidade, Renato Andrade, ao governador Ibaneis Rocha, que determinou à Secretaria de Governo (Segov) a coordenação da força-tarefa. Trata-se de uma ação executada com frequência em Taguatinga – segundo o administrador, mensalmente são gastas 400 toneladas de massa asfáltica na região.

Trabalho intenso

“Com as chuvas torrenciais de janeiro e fevereiro, a situação se agravou, apesar de nosso trabalho diário”, disse o gestor. “Por isso, agradeço ao governador Ibaneis Rocha por essa operação de emergência. Acreditamos que conseguiremos melhorar o trânsito na cidade.”

A equipe do GDF Presente acompanhou de perto os trabalhos feitos nos diversos locais. De acordo com o coordenador do Polo Oeste II, Elton Walcacer, mesmo com a forte chuva de sábado, o mutirão do fim de semana correspondeu a dez dias de trabalho. “Pena que houve um temporal no início da tarde, impactando a operação das equipes – e a chuva estava prevista pelo Climatempo para a noite”, ponderou.

Em alguns pontos, as equipes usaram um soprador para retirar água acumulada da chuva e, em seguida, o material era despejado para nivelamento do asfalto. “Os buracos realmente abriram numa quantidade muito grande em função das chuvas”, observa o secretário de Governo, José Humberto Pires de Araújo. “As cidades que têm uma malha viária mais antiga sofrem um pouco mais, e nós vamos repetir o mutirão nos próximos fins de semana, de acordo com levantamento que já solicitamos. A princípio, com esse reforço, Taguatinga melhora bastante, e o trabalho do dia a dia das equipes que atendem à cidade continuará durante todo o tempo”.

A partir de dados registrados em um balanço, o secretário de Governo avalia como positivo o resultado da operação. “Vamos continuar nessa luta para normalizar as vias do DF o mais rápido possível”, afirma. “As que forem passíveis de recapeamento serão feitas; e, nas que necessitam de tapa-buraco, nós continuaremos fazendo até atingir nossa meta, que é o buraco zero na cidade”.

Veja, abaixo, os locais contemplados com a ação deste fim de semana.

– QND 43/60 até a QNE 32 – ligação do Pistão Norte à Avenida Samdu

– QND 32/33 até a QND 28/29 – ligação da Samdu à Avenida Comercial Norte

– Via do Estádio, sentido centro de Taguatinga até a C 6

– QNE 18/19

– QNL 2 – conjunto A até os blocos A, G e J; conjuntos B e E

– Setor QSG

– CSG 1, CSG 3 e CSG 5

– CSB 6/7 e 7/8

– QSB 1, QSB 2 e QSB 3

– C6, C7 e C8

– Avenida Central da EPTG até a Samdu

– Via Estádio – sentido Centro de Taguatinga até a C6

– Boca da Mata

– Avenida das Palmeiras

– Praça da Vila Dimas

*Com informações da Agência Brasília