Mutirão de limpeza urbana chega a Ceilândia, Itapoã e Santa Maria

A 12ª edição do Mutirão SLU com as RAs ocorre, nesta quinta-feira (29), sexta-feira (30) e sábado (31) em Ceilândia, Itapoã e Santa Maria. A iniciativa do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) em parceria com as administrações regionais faz parte de um esforço contínuo para garantir a limpeza urbana, combater o descarte irregular e eliminar focos do mosquito da dengue.

Enquanto as equipes de limpeza atuam, mobilizadores ambientais orientam os moradores sobre o descarte correto de resíduos, os dias e horários da coleta na região e a importância do uso dos papa-lixos e papa-entulhos.

Desde o início da iniciativa, em janeiro de 2025, já foram realizadas 11 edições do Mutirão SLU com as RAs, resultando na coleta de mais de 20,5 mil toneladas de entulhos e resíduos descartados irregularmente no Distrito Federal.

A ação já percorreu Samambaia, Santa Maria, Gama, Ceilândia, São Sebastião, Sol Nascente/Pôr do Sol, Recanto das Emas, Arapoanga, Taguatinga, Planaltina, Riacho Fundo II, Sobradinho II, Estrutural, Arniqueira, Vicente Pires, Sobradinho, Ceilândia, Guará, Paranoá, Varjão, Núcleo Bandeirante, Itapoã, Park Way e Fercal, Cruzeiro e Jardim Botânico.

*Com informações do SLU