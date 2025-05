Mutirão de limpeza retira 120 toneladas de lixo do Plano Piloto

Em quatro dias de operação, cerca de 120 toneladas de lixo foram retiradas de ruas, avenidas e áreas públicas do Plano Piloto. Foram recolhidos pneus, móveis e utensílios domésticos em desuso, restos de obras, embalagens plásticas, folhas secas, galhos e outros itens. A ação incluiu serviços de capina, varrição e pequenos reparos.

Para a operação, foram utilizados quatro caminhões com capacidade de 8 a 13 toneladas e duas retroescavadeiras. Os trabalhos foram feitos em diversas localidades, como as vilas Planalto e Telebrasília, áreas residenciais e comerciais da Asa Sul e Asa Norte, Eixo L Sul e Norte, W3 Sul e L1 Sul. Foram ações de zeladoria, manutenção de parques infantis e reposição de tampas de bueiro.

“Faço um apelo a toda a comunidade que colabore e que faça o descarte em locais adequados”, afirma o administrador do Plano Piloto, Bruno Olímpio. “Nosso objetivo é manter a cidade mais limpa, organizada e livre de criadouros do mosquito da dengue.”

População aprova

Elza Martins, moradora da Vila Planalto, elogiou o trabalho das equipes: “Foi uma limpeza muito bem-feita. A gente percebe a diferença logo nos primeiros dias. É importante ver o poder público presente aqui e ajudando a cuidar da nossa vila”.

Confira abaixo os serviços executados.

→ Zeladoria e retirada de entulho das Vilas Planalto e Telebrasília

→ Reparos hidráulicos no Deck Sul

→ Zeladoria na SHCGN 709 e 112 Norte

→ Zeladoria na SQS 412 Sul

→ Recolhimento de resíduos na W4 Sul

→ Manutenção no parquinho da SQS 412 Sul

→ Reposição de tampas de bueiro na SQS 202 Sul

→ Recolhimento de resíduos nos eixos L Norte e Sul

→ Recolhimento de resíduos nas SQS 112/312 e 113/313 Sul

→ Recolhimento de resíduos na SQS 412 Sul

→ Recolhimento de resíduos no SRTVS.

*Com informações da Administração do Plano Piloto