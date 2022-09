Murilo Couto em Brasília com seu novo show: “2022”

Há mais de 10 anos na comédia stand up, o humorista paraense Murilo Couto iniciou sua carreira na TV em 2009 na novela Malhação. Dois anos depois, passou a integrar o elenco do já extinto talk show Agora é Tarde (Band) ao lado de Danilo Gentilli.

Em 2013, foram contratados pelo SBT para o late show The Noite, exibido até hoje pelo canal.

No ano de 2016, Murilo foi finalista do prêmio “A Pessoa Mais Engraçada do Mundo”, promovido pelo clube de comédia americano Laugh Factory.

No ano seguinte, lançou seu primeiro show solo de stand up comedy Eu, Eu Murilo na Netflix, em 2019 gravou seu segundo especial de comédia Fazendo Suas Graça disponível no Youtube que já conta com mais de 6,7 milhões de visualizações e em 2020 e 2021 lançou na GloboPlay os terceiro e quarto especiais “2020” e “2021”, relatando suas experiências pandêmicas.

É possível também encontrar Murilo na Netflix em seu primeiro filme gravado em 2018, “Exterminadores do Além Contra a Loira do Banheiro”, o qual é um dos protagonistas. O filme virou uma série que está no ar no canal SBT.

Atualmente, Murilo viaja pelo Brasil com seus shows de stand up comedy “Idiota” e “Murilo Coach – Mindset”. Além de repórter do late show The Noite com Danilo Gentili, Murilo é youtuber e se dedica a criar conteúdo para seu canal que conta com mais de 2,1 milhões de inscritos. Emicouto, seu personagem rapper, conquistou o Brasil e a cena do rap nacional com 10 músicas em diversas plataformas digitais incluindo Deezer e Spotify, somente nessa última já conta com cerca de 18.6k ouvintes mensais. Murilo Couto também está no programa Comedy Central Stand Up do canal Comedy Central.

Programe-se:

MURILO COUTO em “2022”.

Local: Teatro do Royal Tulip

Data: 30.10 (Dom) – 19H

Link para compra: https://linktr.ee/belugaeventos

www.ingressodigital.com

Ponto de venda (sem taxa): Viva Paleteria do Liberty Mall

Classificação indicativa: 14 anos

Informações: (61) 99212.9500 ou (61) 98109.9080