Multas por uso irregular de calçadas crescem no DF

Por Daniel Xavier

daniel.xavier@grupojbr.com

Uma prática corriqueira nas ruas do Distrito Federal tem gerado transtornos diários e colocado em risco a segurança de pedestres. O estacionamento e a circulação de veículos sobre calçadas é a principal causa. A infração, apesar de comum, tem ganhado atenção das autoridades de trânsito e resultado em um número crescente de autuações.

Levantamento feito pelo Jornal de Brasília com dados do Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) revela um aumento nas multas aplicadas por esse tipo de conduta. De janeiro a abril de 2025, foram registradas 426 autuações por transitar sobre calçadas e passeios, contra 377 no mesmo período de 2024. Já as multas por estacionar irregularmente nesses locais também subiram: 3.107 nos primeiros quatro meses deste ano, frente a 2.876 no ano passado.

As penalidades para quem desrespeita as regras são pesadas. Transitar sobre calçadas é considerada infração gravíssima, com multa multiplicada por três. Já estacionar sobre passeios ou áreas destinadas a pedestres é infração grave, passível de remoção do veículo.

Flagrantes nas ruas

Crédito: Daniel Xavier/Jornal de Brasília

A reportagem percorreu áreas próximas ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) e constatou diversos veículos ocupando calçadas, forçando pedestres a dividirem espaço com os carros nas vias. José Silva, comerciante que trabalha em uma barraca de café nos arredores do hospital, relata que a situação é cotidiana.

“Todo dia vejo gente estacionando na calçada porque não encontra vaga. As pessoas vêm para atendimento urgente e acabam deixando o carro onde dá. Mas quem está a pé é que sofre: tem que andar no meio da rua, com risco de ser atropelado. Esses dias, vi uma senhora quase cair tentando passar pela lateral da calçada”, contou. Ele questiona a responsabilidade pela situação: “As pessoas compram muitos carros, mas será que temos espaço para todos? A culpa é de quem anda a pé ou de quem dirige?”

A moradora de Taguatinga, Eliete Gonçalves, de 28 anos, estava indo visitar a irmã internada no HRAN quando abordou a equipe do JBr para desabafar. “A situação aqui é muito complicada. Outro dia vi um rapaz dirigindo sobre a calçada. Além de estar errado, ainda estacionou ocupando muito espaço. Alguém precisa conter esses motoristas.”

Problema recorrente no SCS

Crédito: Daniel Xavier/Jornal de Brasília

Na Asa Sul, especialmente no Setor Comercial Sul (SCS), a realidade se repete. A área concentra órgãos públicos e empresas, o que gera uma demanda intensa por vagas. “Muitos motoristas estacionam fora dos locais permitidos ou param em fila dupla. A quantidade de carros é tanta que a gente tem que dirigir devagar, com cuidado redobrado”, afirma João de Deus, de 40 anos, morador de Ceilândia e motorista particular. Segundo o Detran-DF, a fiscalização é constante. “Diariamente realizamos patrulhamentos nas regiões administrativas para coibir infrações e garantir a segurança viária”, informou o órgão.