Mulheres em vulnerabilidade farão exames gratuitos de imagens e de sangue

Serviços ofertados na 7ª edição do Dia da Mulher da DPDF, nesta segunda-feira (6), contribuem para o diagnóstico precoce de condições médicas e o acesso igualitário aos cuidados de saúde

A sétima edição do Dia da Mulher da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) contará com a distribuição de vouchers para a realização de exames de imagens e de sangue em mulheres acima dos 40 anos de idade. A nova parceria firmada com o laboratório Sabin tem como objetivo ofertar mais um serviço para o público feminino do DF.

A ação mensal gratuita destinada a mulheres em situação de vulnerabilidade será realizada nesta segunda-feira (6), das 8h às 17h, no Nuclão da DPDF, localizado no Setor Comercial Norte (SCN), Quadra 1, Edifício Rossi Esplanada Business, Loja 1, Subsolo, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

O evento oferecerá diversos serviços, como mamografias, exames citopatológicos, inserção de DIU, exames de DNA, atendimentos odontológicos, consultas com uma médica da família e com profissionais de enfermagem, além de atendimentos de mediação, orientação jurídica e psicossocial.

Nesta edição de novembro, a Secretaria da Pessoa com Deficiência do DF (SEPD) promoverá atendimentos variados, incluindo a assistência, a fim de emitir a carteira de identificação de pessoas com transtorno do espectro autista.

Desde a primeira edição, em 2 de maio, 3.566 mulheres foram atendidas tanto pela DPDF quanto pelas instituições parceiras. A cada edição, novas instituições, órgãos e empresas tornam-se parceiros da ação, com o intuito de ampliar a oferta de serviços relacionados ao bem-estar, à saúde, ao empoderamento e à inclusão social do público feminino, criando um ambiente favorável para que as mulheres vulneráveis recebam apoio abrangente e integrado, visando à melhoria da qualidade de vida e ao enfrentamento das adversidades que elas sofrem.

A subdefensora pública-geral Emmanuela Saboya reforça que a nova parceria é de extrema importância: “Oferecer exames de imagens e de sangue gratuitos para mulheres vulneráveis é uma estratégia crucial para promover a saúde, a igualdade de acesso aos cuidados de saúde e melhorar a qualidade de vida dessas mulheres. A detecção precoce e a prevenção de doenças por meio de exames gratuitos podem levar a uma redução nos custos de saúde a longo prazo, uma vez que tratamentos mais complexos e onerosos podem ser evitados”.

Parceiros

O Dia da Mulher da Defensoria Pública do DF é uma ação mensal destinada ao público feminino que ocorre na primeira segunda-feira de cada mês. Caso seja feriado, o evento é realizado no primeiro dia útil subsequente. A ação conta com a parceria do laboratório Sabin, do Serviço Social do Comércio (Sesc), do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), da Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab), das secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes), da Mulher (SMDF), de Saúde (SES), de Justiça e Cidadania (Sejus), de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet) e da Pessoa com Deficiência (SEPD), além da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran), da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e da Administração Regional do Plano Piloto.

Com informações da Agência Brasília