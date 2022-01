Mulher tem braço amputado e víceras extraídas do abdômen em acidente no Lago Paranoá

O condutor da lancha, Bruno Lopes de Sousa, foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi conduzido à 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), onde prestou depoimento

Um mulher de 36 anos teve o braço amputado na orla do Pontão do Lago Sul, no Lago Paranoá, na tarde deste sábado (29). Deysivânia Costa do Rego de Paula foi socorrida Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Segundo as autoridades, a vítima estava em uma embarcação com a família, mas caiu e foi atropelada por uma lancha. Além de perder o braço, a mulher teve as vísceras extraídas do abdômen.

“As equipes encontraram a lancha próxima ao Pontão, fizeram a retirada da vítima da água e iniciaram os procedimentos de primeiros socorros até a chegada do suporte médico avançado da aeronave do CBMDF”, informou a corporação. Segundo os bombeiros, ela foi levada por terra ao Hospital de Base em estado crítico e inconsciente.

A Marinha do Brasil anunciou que irá abrir um inquérito para apurar o caso e informou que “realizou apoio no socorro à tripulação e um inquérito será instaurado para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente”.

O condutor da lancha, Bruno Lopes de Sousa, foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi conduzido à 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), onde prestou depoimento.