Mulher sequestrada por assassino é encontrada em córrego

Cleonice Marques foi raptada após Lázaro Barbosa de Sousa matar o marido e os filhos dela na última quarta-feira

O corpo de Cleonice Marques Andrade, 43 anos, que havia sido sequestrada na última quarta-feira (9) por Lázaro Barbosa de Sousa, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) em um córrego às margens da DF-180 neste sábado (12). Lázaro raptou Cleonice após invadir a casa dela e matar o marido e os dois filhos da mulher.

O irmão de Cleonice fez o corpo. A 24ª Delegacia de Polícia (Setor O) registrou a ocorrência da localização do cadáver.

De acordo com as investigações, Lázaro Barbosa de Sousa teria entrado na chácara da família, no Incra 9 (Ceilândia), para roubá-los. Cleonice teria percebido a movimentação e tentado avisar familiares de que a residência estava sendo invadida. Neste momento, Lázaro matou o marido e os dois filhos.

Desde então, as polícias Militar e Civil do DF e de Goiás vêm procurando por Lázaro. Ele segue foragido. Neste sábado (12), a PMDF emitiu nota afirmando que o autor do triplo homicídio está se escondendo em uma área rural. “Não podemos dizer onde, pois dificulta a captura”, diz o texto. “Todos estão empenhados na resolução desse fato. A comunidade rural pode ficar calma, pois o autor do fato não está no DF. Denúncias equivocadas de que ele foi visto atrapalham a operação, pois desvia equipes para fora da poligonal de atuação. Deus está no controle, e vamos encontrar criminoso e vítima”, conclui a corporação.