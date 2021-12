Mulher senta no colo de desembargador do DF durante sessão; veja vídeo

Filmagem viralizou nas redes sociais. TJDFT afirmou que trata-se da esposa do magistrado, o que não evitou críticas de seguidores

O desembargador João Egmont, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT), foi flagrado em situação constrangedora durante a 22ª sessão ordinária da 2ª Turma Cível, na quarta-feira (1º). Em determinado momento da reunião, que foi transmitida, uma mulher senta no colo de Egmont.

O caso viralizou nas redes sociais. Um usuário do Twitter fez o recorte do momento em que a mulher se aproxima do desembargador, parece conversar com ele, senta em seu colo e permanece por alguns segundos. Assista:

Como visto na postagem acima, o usuário pensou tratar-se de uma assessora do desembargador. Depois, o TJDFT alegou que o magistrado está trabalhando de maneira remota e que a mulher é, na verdade, a esposa dele. A explicação não poupou o órgão de críticas. “Então está tudo certo, né?! Como era a esposa dele, está tudo bem”, ironizou um seguidor. “Se fosse um advogado no lugar do magistrado, haveria prejuízo”, questionou outro, desconfiado.

Houve ainda quem duvidasse que João Egmont estava de fato em casa. “A casa dele é igual um gabinete, né?!”, indagou uma internauta. Outra completou: “Tem até os móveis iguaizinhos aos dos gabinetes do Tribunal”. Outra seguidora foi sarcástica: “Residência? Ele tem uma bandeira desse tamanho dentro de casa? Sei…”

