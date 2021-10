Mulher racista ataca cantora em restaurante: “Essa negra precisa aprender a cantar”

Além dos insultos, Valkiria Tavares de Moares Cardoso, de 59 anos, teria agredido a artista com dois tapas no braço

A cantora Andresa Sousa Alves, 34 anos, sofreu insultos racistas durante uma apresentação no Vasto Restaurante, na Asa Sul, na noite dessa terça-feira (19).

Identificada como Valkiria Tavares de Moares Cardoso, de 59 anos, a moradora do Lago Sul, teria dito “Essa negra precisa aprender a cantar”. Além dos insultos, a mulher teria agredido a artista com dois tapas no braço.

Segundo testemunhas, três mulheres aproximaram-se do palco, dentre elas a autora, para pedir uma música. Após Andresa cantar a canção solicitada, Valkiria teria insultos alegando que a profissional não sabia cantar.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso. De acordo com o boletim de ocorrência, a cantora disse que aprenderia a canção corretamente em outra oportunidade, mas a autora das ofensas, no entanto, teria desferido dois fortes tapas no braço de Andresa, que seguiu ouvindo as provocações.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada por um dos clientes do estabelecimento, mas Valkiria recusou-se a acompanhar os policiais até a Delegacia. O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul, que intimará a autora a prestar depoimento sobre injúria racial e vias de fato.