Mulher joga panela de água quente em adolescente de 14 anos por ciúmes do marido em Samambaia

Uma adolescente de 14 anos foi alvo de uma agressão por parte de sua própria tia em Samambaia Sul. A agressora jogou uma panela de água quente na cabeça da menina. O episódio ocorreu na quarta-feira (3).

A adolescente sentada no chão foi surpreendida pela mulher despejando a água fervente sobre ela. Logo em seguida, a sobrinha levanta-se apenas para ser agredida com tapas e socos pela tia.

A tia, que tinha a responsabilidade pela adolescente, teria cometido os atos motivada por ciúmes em relação ao seu marido. Ela alegou repetidamente que a jovem teria mantido relações sexuais com o homem.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran), onde está internada em estado grave devido às queimaduras. A garota, que teria se mudado do Maranhão para viver com a família no DF.