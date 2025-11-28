Mulher fica ferida após colisão entre carros na BR-070

Uma mulher ficou ferida após a colisão entre um Ford Ka preto e um Chevrolet Onix branco na BR-070, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, no início da manhã desta segunda-feira (28/11). O acidente ocorreu por volta das 6h21 e causou interdição parcial da via.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a condutora do Ford Ka foi encontrada consciente e orientada, apresentando escoriações e dores na região lombar. Ela recebeu atendimento seguindo o protocolo de trauma, foi estabilizada e transportada ao hospital. O motorista do Onix não precisou de atendimento.

A Polícia Rodoviária Federal ficou responsável pela segurança da área. As causas do acidente ainda não foram divulgadas.