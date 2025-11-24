Mulher em situação de rua é encontrada morta em Ceilândia Norte

Uma mulher em situação de rua foi encontrada morta dentro de um barraco na tarde deste domingo (23/11), na região de Ceilândia Norte, Distrito Federal.

A Polícia Militar, por meio de equipes do 8º Batalhão, foi acionada ao Condomínio Allegro após funcionários relatarem um forte odor vindo de um barraco montado na área externa do residencial. Ao entrarem no local, os policiais encontraram a vítima já em avançado estado de putrefação.

Vizinhos relataram que a mulher vivia no barraco junto de um homem, que não é visto desde o período estimado do óbito, informação que será considerada nas investigações.

A área foi isolada até a chegada da perícia da Polícia Civil e dos agentes da 15ª Delegacia de Polícia, responsáveis por investigar as circunstâncias da morte.