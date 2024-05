Na madrugada deste sábado (4), os policiais militares do 6º Batalhão localizaram as vítimas de três celulares furtados durante os shows do Festival Micarê no Estádio Nacional.

A equipe do Gtop 26 foi acionada pelos os seguranças do show por terem detido uma suspeita com três aparelhos de celulares furtados. Os policiais então, conseguiram fazer contato com as vítimas que reconheceram a autora, dos furtos.

A detida foi conduzida para a 5º DP.