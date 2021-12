Mulher é baleada em bar no Núcleo Bandeirante

Vítima acabou atingida após troca de tiros entre dois homens. Polícia Civil deve apurar o caso

Uma mulher de 35 anos foi baleada após troca de tiros entre dois homens no Texxas Bar, um estabelecimento no Núcleo Bandeirante. O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (6), por volta das 4h.

As informações são preliminares. No momento, sabe-se que a confusão começou após um homem chegar ao bar e atirar de fora para dentro do estabelecimento. Outro indivíduo revidou. Um dos disparos atingiu a mulher, e um carro também chegou a ser atingido. Em seguida, os dois homens fugiram do local em carros diferentes.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi ao local e socorreu a mulher baleada. Katiane Feijão foi atingida na nádega direita, mas estava consciente, orientada e estável. Os militares a levaram para o Hospital de Base para atendimento.

O caso foi registrado na 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante), que deve apurar as circunstâncias do tiroteio e identificar os autores.