MPDFT obtém condenação de oito réus por associação criminosa e tráfico de drogas

A 9ª Promotoria de Justiça de Entorpecentes obteve a condenação de oito réus envolvidos em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas no âmbito da Operação Los Hermanos. Um dos condenados também respondeu por lavagem de dinheiro. A sentença foi proferida em 30 de novembro.

Poncito de Oliveira Brum e Davy Martins Bonfim receberam penas de 3 anos e 10 meses de reclusão, além de 760 dias-multa cada. Danilo Bonfim Martins, Wanderson Silva de Sousa, Danillo da Silva Santos, Jussara Joullié de Aguiar e Fernando Santiago Cavalcante foram condenados a 3 anos de reclusão e 700 dias-multa. José Genilson de Sousa da Silva, condenado também por lavagem de dinheiro, foi sentenciado a 7 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, além de 800 dias-multa.

Os réus podem recorrer da decisão em liberdade. Entre os denunciados, apenas Leonardo Vieira da Silva foi absolvido do crime de associação para o tráfico por ausência de provas.

Dois núcleos

Segundo a denúncia, Poncito desempenhava papel central na articulação entre dois núcleos estruturados, mantendo comunicação constante com todos os envolvidos. O primeiro grupo, dedicado ao comércio de maconha e cocaína, era formado pelos irmãos Davy e Danilo Martins, que utilizavam uma pizzaria no Guará como fachada para lavagem de dinheiro.

O segundo grupo, composto por José Genilson, Wanderson, Danillo da Silva, Jussara e Fernando, voltava-se à circulação de cetamina e ecstasy. José Genilson e o irmão Antônio de Souza eram proprietários de agropecuárias em Valparaíso de Goiás, utilizadas para comercialização das substâncias e mascaramento do tráfico por meio de lavagem de dinheiro. Antônio de Souza não foi localizado, e seu processo está suspenso, aguardando citação.

Operação Los Hermanos

A ação penal foi proposta pelo Ministério Público em 22 de abril de 2024, destacando que os réus formaram “uma associação estável destinada ao comércio ilícito de drogas, com divisão de tarefas entre eles”. A investigação começou em junho de 2024, após a prisão em flagrante de Poncito durante cumprimento de mandado de busca e apreensão da 2ª Vara de Entorpecentes do DF. Foram coletadas informações sobre a comercialização e distribuição de drogas em festas na região central de Brasília.

A Operação Los Hermanos foi deflagrada em 5 de dezembro de 2024 pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e resultou na desarticulação da rede de tráfico. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em locais estratégicos do DF e Entorno, incluindo Guará, Riacho Fundo, Asa Sul, Estrutural e Valparaíso (GO). A operação contou com apoio técnico do Programa Vigifronteiras do Ministério da Agricultura e Pecuária, responsável pelo controle da venda de cetamina.

