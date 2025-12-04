Menu
Brasília
Busca

Motoristas de aplicativos do DF devem instalar QR Code nos veículos até 17 de dezembro

Após esse período, o descumprimento implicará sanções administrativas, como multas e apreensão do veículo

Redação Jornal de Brasília

04/12/2025 19h02

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Os motoristas que atuam por aplicativo têm um compromisso importante neste fim de ano: até 17 de dezembro, todos devem instalar no veículo o adesivo com QR Code, que passa a ser item obrigatório para ampliar a segurança e transparência do serviço. O código permitirá que passageiros consultem dados essenciais sobre o transporte de forma rápida e confiável. O material deve ser colocado no para-brisa, em um ponto visível tanto para o usuário quanto para equipes de fiscalização, garantindo mais controle e reforçando a confiança no atendimento oferecido à população.

Para ter acesso ao QR Code, os motoristas devem atualizar os dados do cadastro por meio do Portal do Condutor da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF), inclusive com o envio de foto. Após fazer esse procedimento, o prestador deverá acessar a área de serviços do site, e acessar o menu “Emissão de Dístico STIP”, em que é possível imprimir o selo.

Modelo de QR Code que deve ser instalado até 17 de dezembro em todos os carros de app | Foto: Divulgação/Semob-DF

O prazo de 90 dias para instalar o adesivo começou a contar em setembro, após a publicação da Portaria 261/2025 da Semob-DF. “Após esse período, o descumprimento implicará sanções administrativas que podem variar de multas até a apreensão do veículo em casos de transporte não autorizado”, ressalta o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves.

O secretário acrescenta que a medida reforça o compromisso da pasta em modernizar e garantir maior transparência no transporte individual por aplicativos. “O QR Code traz mais segurança para usuários, motoristas e para a fiscalização, ao permitir a verificação instantânea da regularidade do serviço.”

Atualmente, o DF conta com 10 empresas que prestam o serviço de transporte de aplicativo, com 59 mil motoristas cadastrados.

De acordo com a Portaria 261/2025 da Semob-DF, o QR Code poderá ser lido por qualquer smartphone comum, de forma que o passageiro poderá ter acesso a informações básicas como autorização e nome do motorista, além da placa e do modelo do carro.

O QR Code também vai facilitar a consulta completa pelos agentes de fiscalização, com dados atualizados em tempo real, como número da autorização vigente, foto do prestador e vínculo com a empresa operadora.

O sistema conta com mecanismos de segurança da informação e criptografia, para evitar clonagem ou falsificação, e respeitará integralmente a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo que dados sensíveis sejam acessados apenas por autoridades competentes.

Com Informações da Agência Brasília

    Continuar lendo

    Você também pode gostar

    Mais Lidas

    Assine nossa newsletter e
    mantenha-se bem informado