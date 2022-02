Motorista perde o controle e bate em locomotiva na linha do trem

O trem seguia sentido Rodoferroviária de Brasília e o carro seguia da Cidade dos Automóveis para o SIA

Um carro bateu contra uma locomotiva, na manhã deste sábado (26), ao lado do viaduto da Cidade do Automóvel, próximo ao SIA. A colisão aconteceu no cruzamento ferroviário que passa pela região. O trem da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), carregado com gasolina e óleo diesel S10, arrastou o carro por cerca de 100m.











De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), apesar da colisão, o carro ficou parcialmente destruído, e a condutora não teve ferimentos graves. A vítima foi atendida e transportada consciente e orientada sem queixas de dor, mas com crise nervosa para o Hospital Santa Luzia. O maquinista do trem não se feriu.O CBMDF atendeu essa ocorrência com duas viaturas e nove militares.

O trem de carga com uma composição de 27 vagões tanques, com a capacidade individual de 60 mil litros de combustíveis, seguia sentido Rodoferroviária de Brasília e o carro seguia da Cidade dos Automóveis para o SIA.